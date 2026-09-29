La Roja vuelve a jugar y hay segundo capítulo de Prohibida Obsesión: Así queda la programación de Mega este martes

29 sept. 2026 - 08:05 hrs.

Este martes 29 de septiembre, Mega tendrá una programación especial debido al partido de la Selección Chilena, que enfrentará a Estados Unidos en una nueva presentación de La Roja. El encuentro modificará la parrilla habitual del canal, con cambios en los horarios de sus espacios durante la tarde y la noche.

La transmisión deportiva será uno de los principales atractivos de la jornada, por lo que los televidentes deberán estar atentos a los ajustes de la programación, especialmente en los espacios que habitualmente se emiten durante ese bloque horario.

La jornada llega, además, después del estreno de Prohibida Obsesión, la nueva teleserie nocturna de Mega, que debutó ayer con cifras destacadas de audiencia, logrando un promedio superior a los 800 mil espectadores.

Así será la programación de Mega para este martes

Estos son los horarios de los principales programas que Mega contempla para este martes 29 de septiembre:

05:45 horas: Meganoticias Amanece.

08:00 horas: Mucho Gusto.

13:00 horas: Meganoticias Alerta.

15:00 horas: La Hora de Jugar.

15:30 horas: Carmen Gloria: Fuerte y Claro.

16:30 horas: La Baronesa.

17:15 horas: La Baronesa (estreno).

18:15 horas: Meganoticias Prime

19:30 horas: Previa fútbol Estados Unidos vs. Chile.

20:30 horas: Fútbol amistoso internacional Estados Unidos vs. Chile

23:00 horas: Prohibida Obsesión (estreno).

00:15 horas: La Hora de Jugar Trasnoche.

Con el cambio en la programación, no se emitirá un nuevo capítulo de Reunión de Superados este martes.

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