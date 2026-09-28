Rostros de TV realizan rifa ante enfermedad de Chriss Mc Millan que la mantiene en silla de ruedas

28 sept. 2026 - 09:21 hrs.

Un grupo de amigas y rostros de la televisión organizó una rifa solidaria para ayudar a la periodista Chriss Mc Millan, quien desde hace más de un año enfrenta un complejo problema de salud que la mantiene en silla de ruedas y sin poder trabajar.

La iniciativa fue impulsada por Antonia Lira y Josefina Núñez, amigas de la comunicadora hace 20 años. "En este momento no queremos que Chriss camine sola", explicaron ambas a LUN sobre los motivos de la campaña.

Al llamado se sumaron figuras como la meteoróloga Allison Gohler, Miguel Acuña y Eduardo Fuentes. La rifa reúne más de 50 regalos donados para apoyar a la excomunicadora de "Bienvenidos" con los gastos médicos y cotidianos.

Una operación que sigue pendiente

La propia Mc Millan detalló que su recuperación depende de una cirugía que espera realizarse a través del GES en el INCA. "No puedo operarme particular porque estoy muy endeudada con las operaciones, los tratamientos, los medicamentos. La única manera de operarme es a través del GES en el INCA, así que en eso estoy. Es la operación que me falta para poder caminar sin dolor y no me fallen las piernas", afirmó.

Gohler, con quien trabajó en el matinal de Canal 13, contó que se enteró de la situación y no dudó en actuar. "Lamentablemente la vida le ha puesto muchas pruebas. Ella es mamá de tres hijos y nadie merece pasar por eso", señaló la meteoróloga.

Los gastos del día a día

Acuña, quien coincidió con la periodista en el mismo matinal, planteó que la necesidad es concreta. "Ella tiene que seguir costeando el arriendo de su casa, pagar la comida, los remedios, su marido está sin trabajo porque se hizo cargo de la casa", explicó.

Mc Millan, por su parte, agradeció el gesto de quienes donaron premios. "Agradezco a tanta gente de distintas partes del país que nos confiaron un premio para la rifa, que me tendieron una mano en el momento más difícil", dijo.

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