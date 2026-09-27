Andrea Marocchino, ex de Francisca Merino, presentó en redes sociales a su nueva pareja

27 sept. 2026 - 10:32 hrs.

¿Qué pasó?

A más de un año de su mediática separación de Francisca Merino, Andrea Marocchino decidió hacer pública su nueva relación.

Tras siete años de amor y planes de matrimonio que no llegaron a concretarse con la actriz, el empresario italiano volvió al foco del espectáculo tras revelarse una foto junto a su nueva pareja.

La encargada de dar a conocer el registro fue la periodista Cecilia Gutiérrez, quien a través de sus historias de Instagram compartió una fotografía de los enamorados posando sonrientes frente a un lago. “Después de un año de relación, Andrea Marocchino muestra a su nueva pareja”, detalló la comunicadora al dar la primicia.

La mujer que acompaña a Marocchino es Beatriz Muñoz, psicóloga que ya había aparecido en los medios de farándula cuando se destaparon los primeros rumores del quiebre entre el empresario y la panelista de televisión.

Instagram @ceci.gutierrez

Un quiebre marcado por la polémica

La ruptura entre "Pancha" Merino y el empresario se produjo a mediados del año pasado en medio de trascendidos sobre presuntas infidelidades, los cuales cobraron fuerza tras la filtración de imágenes de Marocchino en un evento nocturno.

Tiempo después, la propia actriz habló sobre el fin de la relación en el programa "Noche de Suerte", donde lanzó duras declaraciones en contra de la profesional sin guardarse nada: “No voy a ser sorora con una mujer que se metió en mi relación, tres meses, y que iba a mi casa haciéndose la amiga y después salió agarrándose a mi pololo”, sentenció en ese momento.

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