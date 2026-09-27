Bono PAD: ¿Qué pacientes pueden someterse a una cirugía de abdomen flácido?

27 sept. 2026 - 10:00 hrs.

No todas las personas que tienen la llamada “guatita de delantal” pueden acceder a la cirugía a través de Fonasa. El Bono PAD para el tratamiento quirúrgico del abdomen flácido establece requisitos relacionados con la edad, el índice de masa corporal (IMC) y las características del pliegue abdominal.

La prestación corresponde a una abdominoplastia y está disponible para afiliados y cargas de Fonasa de los tramos B, C y D que cumplan con las condiciones establecidas.

¿Quiénes pueden acceder al Bono PAD?

Los requisitos varían según la edad del paciente. En concreto, pueden acceder:

Personas de cualquier sexo menores de 55 años, con un IMC inferior a 30.

Personas entre 55 y 65 años, con un IMC inferior a 25.

Otro requisito es que el pliegue abdominal debe colgar al menos 5 centímetros por debajo del pliegue inguinal.

Además, se debe cumplir con las siguientes condiciones previas:

Que la entidad elegida cuente con la prestación en convenio.

El establecimiento de salud debe entregar el Programa de Atención de Salud para que sea valorizado y pagado en cualquier sucursal de Fonasa, el que, junto al Bono de Atención de Salud emitido en la sucursal, debe ser entregado en la entidad de salud antes de la intervención.

Las condiciones que impiden acceder a la cirugía

El Bono PAD también contempla situaciones en las que la prestación no está disponible. Entre ellas se encuentran:

Embarazo.

Postparto de menos de seis meses y con lactancia detenida.

Enfermedad oncológica activa.

Enfermedades dermatológicas activas en la zona que será intervenida.

Enfermedad psiquiátrica descompensada.

IMC mayor a 30

Tabaquismo activo menor a 120 días. El paciente debe dejar de fumar al menos cuatro meses antes de la cirugía.

¿Cuánto cuesta la operación?

El arancel del Bono PAD establece un valor total de $3.583.580 para el tratamiento quirúrgico de abdomen flácido.

De ese monto, Fonasa cubre la mitad, mientras que el copago del paciente es de $1.791.790.

A esto se suma la posibilidad de acceder a un préstamo equivalente al 85% del copago, correspondiente a $1.523.020.

¿Qué incluye el Bono PAD?

La prestación contempla los honorarios del equipo profesional, el uso de pabellón y los días cama, además de los exámenes de laboratorio e imagenología que correspondan.

También considera los medicamentos, insumos y dispositivos necesarios para la cirugía.

La cobertura incluye, además, la atención integral durante los 15 días posteriores al egreso, con los controles postoperatorios y el tratamiento de las complicaciones más frecuentes derivadas de la intervención.

Todo sobre Fonasa