Daniel Fuenzalida reveló causa de muerte de su hermano bombero y compartió "señal" de su partida

27 sept. 2026 - 13:46 hrs.

¿Qué pasó?

Tras atravesar días complejos por la repentina partida de su hermano Luis, Daniel "Huevo" Fuenzalida reapareció en sus plataformas digitales para enviar un mensaje de agradecimiento a sus seguidores, colegas y equipos de trabajo por las miles de muestras de afecto recibidas tras la triste noticia.

En un video en su cuenta de Instagram, el comunicador abordó con mayor tranquilidad el proceso que enfrentó su familia durante el último fin de semana y detalló los motivos del deceso.

Un cuadro repentino y fulminante

Durante su mensaje, el animador reveló que la partida de su hermano se debió a un diagnóstico médico agresivo y de rápida evolución, y explicó que todo fue "el resultado de una enfermedad tan catastrófica como es un cáncer".

"Fue todo muy, muy rápido, muy, muy agresivo, muy fulminante", se sinceró Fuenzalida sobre la compleja situación de salud que afectó a Luis, quien fuera voluntario honorario de la Octava Compañía del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar por más de tres décadas.

El conductor de TV también aprovechó la instancia para disculparse por no haber podido retomar de inmediato sus grabaciones en el programa “Ahora Caigo”, señalando que "no estaba en condiciones de volver a grabar y, lamentablemente, hago entretención, entonces me cuesta mucho cambiar el switch". De acuerdo con sus palabras, se reincorporará a sus labores a partir de este miércoles.

La especial "señal" vinculada a su hermano

Fiel a su creencia sobre los mensajes que dejan las personas tras su fallecimiento, Fuenzalida compartió una particular coincidencia que vivió durante el funeral en el cementerio de Viña del Mar.

El presentador relató que su hermano tenía una estrecha conexión con el número 8 por su historia en la compañía de bomberos. Durante la ceremonia religiosa, mientras manipulaba una pulsera que le habían regalado semanas atrás en el canal y que nunca antes había mirado en detalle, notó una pequeña esfera en el accesorio.

Al girar el dije en medio de la misa, descubrió que la pieza tenía grabado precisamente el número 8. "Ese tipo de señales, les quiero decir que estén atentos con sus seres queridos que pasan a otro plano. Siempre nos dejan una señal, esto es como decir: 'Sí, estamos con ustedes'", reflexionó al cierre de su publicación.