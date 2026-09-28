"Me estoy acostumbrando": Amaya Forch sorprende con un radical cambio de look y explica las razones

28 sept. 2026 - 18:55 hrs.

La actriz y cantante nacional, Amaya Forch, sorprendió a sus seguidores sociales al mostrar en una historia de Instagram el radical cambio de look al que se está sometiendo.

"Me estoy acostumbrando"

En la publicación, Amaya explicó que se está dejando crecer sus canas debido a la apariencia con la que debe lucir el personaje de una película que comenzará a rodar a partir de los próximos meses.

"Ya me estoy preparando para mi próximo personaje, para una película que voy a filmar en noviembre, donde me tengo que dejar las canas", comentó en el video.

La destacada artista de 54 años explicó también que el proceso no ha sido para nada difícil, ya que desde joven su cabello comenzó a encanecer.

"Yo soy súper canosa desde los 30 años. Me pongo tonalizante cada tres semanas, pero ahora me las estoy dejando porque para mi personaje necesito tener canas", reveló.

"Me estoy acostumbrando. Ahí están, ahí están apareciendo", dijo posteriormente mientras mostraba el avance de sus canas en toda su cabellera.

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Finalmente, Amaya también se refirió a otro aspecto de su apariencia que ha dejado "al natural": sus arrugas. "Mis arrugas son naturales porque yo no uso botox. Nunca me he puesto", afirmó.

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