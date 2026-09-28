"Son varios años de madrugadas, de trabajo y dedicación": Bruno Zaretti emocionó al mostrar su nueva casa

28 sept. 2026 - 13:58 hrs.

Bruno Zaretti mostró parte del resultado de su nueva casa y emocionó a sus seguidores al revelar la historia que existe detrás de este importante logro personal.

El integrante de Axé Bahía compartió un registro en sus redes sociales para enseñar algunos espacios de la vivienda, aunque aclaró que todavía quedan trabajos pendientes para terminarla por completo.

“Muchos me han preguntado por la casa nueva y hoy vamos a mostrarles un poquito de ese espacio, para el cual falta mucho por terminar, pero que ya es una realidad”, explicó el brasileño. Sin embargo, más que exhibir su nueva propiedad, Zaretti quiso poner el foco en el esfuerzo que, según contó, fue necesario para concretar este sueño.

“Más que presumir la nueva casa, quisiera compartirles lo que hay detrás y esto no llegó de la noche a la mañana, sino que son varios años de madrugadas, de trabajo, de dedicación y de no soltar la fe ni un segundo”, señaló.

El bailarín también destacó la importancia que tuvo su fe durante el proceso y aseguró que en el camino se abrieron oportunidades que no esperaba. “Dios ha sido fiel en cada paso del camino, abriendo puertas que jamás imaginé”, afirmó.

El mensaje de Bruno Zaretti

Junto con mostrar su nueva casa, el integrante de Axé Bahía aprovechó la publicación para entregar un mensaje a quienes también trabajan por cumplir sus propios objetivos.

“Solo quiero recordarles que los sueños, con disciplina, mucho trabajo y encomendados a Diosito, tarde o temprano se alcanzan. Gracias a los que se alegran por mis logros”, expresó.

Finalmente, Zaretti resumió el significado que tiene para él haber conseguido este objetivo: “Esto no fue suerte. Fue trabajo, perseverancia, fe y muchas veces volver a empezar”.

“Si estás luchando por tu propio sueño, recuerda: no importa cuánto demore… sigue trabajando, sigue creyendo y no te rindas. Dios hace posible lo que para nosotros parece imposible”, cerró.

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