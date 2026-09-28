¿Cuántas veces se puede renovar un contrato a plazo fijo?: Esto dice la Dirección del Trabajo

28 sept. 2026 - 14:00 hrs.

Los contratos de trabajo a plazo fijo tienen una duración determinada y, de acuerdo con la Dirección del Trabajo (DT), existen situaciones específicas en las que este tipo de vínculo laboral puede transformarse en uno de carácter indefinido.

Una de las principales dudas de los trabajadores es cuántas veces puede renovarse un contrato de estas características antes de que deje de ser considerado de plazo fijo.

¿Qué dice la legislación?

Según explica la Dirección del Trabajo, un contrato de plazo fijo solo puede renovarse una vez para mantener esa condición. Por lo tanto, cuando el contrato es renovado por segunda vez, este se transforma en indefinido, independiente del plazo que se haya establecido para esa nueva renovación.

La DT precisa que esta transformación opera "por el propio ministerio de la ley" cuando el contrato de plazo fijo se renueva por segunda vez, debido a que la legislación permite únicamente una renovación para que el vínculo laboral continúe teniendo el carácter de plazo fijo.

Pero esta no es la única circunstancia que puede generar el cambio a un contrato indefinido. También ocurre cuando, llegada la fecha establecida para el término del contrato, el trabajador continúa prestando servicios para el empleador con conocimiento de este.

Además, la Dirección del Trabajo señala que se presume legalmente que un trabajador ha sido contratado por una duración indefinida cuando ha prestado servicios discontinuos para un mismo empleador en virtud de más de dos contratos a plazo, durante 12 meses o más dentro de un período total de 15 meses.

De esta manera, la normativa contempla distintas situaciones en las que un contrato inicialmente pactado como de plazo fijo deja de tener esa característica y pasa a considerarse indefinido.

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