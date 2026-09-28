"Pondría a los cinco de Colo Colo": La formación de Chile que propone Arturo Vidal para jugar contra Estados Unidos

28 sept. 2026 - 18:21 hrs.

¿Qué pasó?

La Selección Chilena se prepara para enfrentar este martes a Estados Unidos en su segundo partido amistoso de la gira por Norteamérica, luego de la derrota por 1-0 ante Canadá.

El encuentro se disputará desde las 21:00 horas de Chile y podrás verlo en vivo por las pantallas de Mega y MegaGO.

En la previa del compromiso, Arturo Vidal aprovechó su faceta de streamer para proponer el equipo que, a su juicio, debería utilizar La Roja ante el conjunto estadounidense.

Una Selección Chilena "alba"

El "King" apostó por una particular fórmula: utilizar a cinco jugadores de Colo Colo, considerando además las ausencias de Gabriel Suazo y Lucas Cepeda, quienes fueron expulsados ante Canadá.

"Yo pondría a los cinco de Colo Colo, no porque son mis compañeros ni jueguen conmigo. Están pasando por un buen momento y vienen jugando juntos, se conocen mucho", explicó Vidal.

El volante agregó que "en una selección, que pase eso, que jueguen juntos en los mismos equipos, es muy difícil. Le sacaría mucho provecho a los cinco jugadores de Colo Colo y les agregaría un par de jugadores que vienen en muy buen nivel".

El 11 que propone Vidal

El "King" mantendría a Lawrence Vigouroux en el arco, mientras que la línea defensiva sería con Felipe Loyola, Jonathan Villagra, Iván Román y Diego Ulloa.

En el mediocampo ubicó a Víctor Felipe Méndez, Vicente Pizarro y Marcelino Núñez, mientras que Leandro Hernández ocuparía la posición de enganche. En ofensiva, el exvolante de La Roja escogió a Darío Osorio y Maximiliano Gutiérrez.

¿Cuándo juega Chile ante Estados Unidos?

La Roja enfrentará a Estados Unidos este martes 29 de septiembre, desde las 21:00 horas de Chile, en el Energizer Park de Saint Louis, Misuri.

El partido será transmitido en vivo por Mega y MegaGO, con los relatos de Claudio Palma, los comentarios de Iván Zamorano y Rodrigo Sepúlveda, y el trabajo en cancha de Camila Romero. Además, puedes seguir el React de Mega por YouTube con los comentarios del propio Arturo Vidal.

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