Ministro Alvarado asegura "total y absoluta disposición del Gobierno" para cambiar la propuesta de reforma de seguridad

28 sept. 2026 - 19:10 hrs.

¿Qué pasó?

Luego de que esta tarde se conociera que el Gobierno manifestó su disposición para retirar la reforma en materia de seguridad tras falta de apoyo a la propuesta, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, reafirmó el compromiso del Gobierno por lograr un acuerdo que permita avanzar en una reforma conjunta entre el oficialismo y la oposición.

El ministro señaló que, desde el Gobierno, "siempre estamos disponibles para recoger esas iniciativas, esas propuestas, ampliar las bases de apoyo, llegar a un acuerdo y sacar adelante una reforma que sea compartida por el Gobierno, por la oposición, porque está en juego tener mejores instrumentos y mejores herramientas para combatir el crimen organizado".

La redacción de una nueva propuesta que aborde los problemas de seguridad planteados por el Gobierno sería liderada por los senadores Pedro Araya (PPD), Andrés Longton (RN) y Arturo Squella (Partido Republicano), e incorporaría propuestas de la iniciativa presentada por la senadora Paulina Vodanovic (PS).

Gobierno plantea construir una propuesta conjunta

En esa línea, el ministro Alvarado remarcó que el Ejecutivo priorizará lograr el resultado que permita fortalecer las herramientas para hacerle frente al crimen organizado.

"Existe total y absoluta disposición del Gobierno para escuchar la propuesta de los señores senadores y construir entre todos una reforma que cumpla con el objetivo, que es proteger de mejor manera a los chilenos y chilenas contra el crimen organizado y el narcotráfico".

La iniciativa forma parte de un conjunto de proyectos en los que el Gobierno está trabajando: "Quiero recordar que la reforma es una de las iniciativas múltiples que está tramitando el Gobierno en materia de seguridad, y el Senado y la Cámara de Diputados han ido avanzando en otras iniciativas", concluyó Alvarado.