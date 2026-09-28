Gobierno anuncia disposición a retirar su reforma de seguridad "en la medida en que exista un texto alternativo"

28 sept. 2026 - 14:45 hrs.

¿Qué pasó?

El Gobierno ha manifestado su disposición a retirar la reforma de seguridad si se presenta un nuevo texto alternativo.

Esto implicaría el reemplazo de la propuesta de Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo.

La redacción de una nueva propuesta que aborde los problemas de seguridad planteados por el Gobierno sería liderada por los senadores Pedro Araya (PPD), Andrés Longton (RN) y Arturo Squella (Partido Republicano), e incorporaría propuestas de la iniciativa presentada por la senadora Paulina Vodanovic (PS).

Declaraciones desde la Comisión de Constitución

Tras conocerse el anuncio, el senador Pedro Araya (PPD), presidente de la Comisión de Constitución, señaló: "Valoramos que el Gobierno hoy día esté dispuesto a retirar el proyecto de reforma constitucional en la medida en que exista un texto alternativo que pueda recoger los distintos problemas que se han planteado y que pretendía solucionar la reforma del Gobierno".

A sus palabras se sumaron las del senador Andrés Longton (RN), quien sostuvo que el Gobierno no se cierra a la posibilidad de llegar a un acuerdo en materia de seguridad.

Además, agregó que el Ejecutivo "quiere establecer herramientas que le hagan sentido a la mayoría del país, y si esas herramientas tienen amplio acuerdo en el Senado, me parece que es más positivo porque nos saca de la pugna política".

El anuncio también fue valorado por el senador Matías Walker (Demócratas), crítico de la propuesta que sería retirada: "No hay ningún solo jurista, no hay ningún solo experto en seguridad que la haya avalado. Yo lo dije desde aquel minuto, no cuenten con mi voto para esta locura, era una locura y me parece muy bien que se retire".