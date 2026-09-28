Kast presenta plan para crear más de 100 mil empleos: Buscan movilizar $1,3 billones en obras, subsidios e inversión

28 sept. 2026 - 13:14 hrs.

¿Qué pasó?

Más de 100 mil empleos entre 2026 y 2027 es la meta del plan “Chile Despega, con más pega”, presentado este lunes por el Presidente José Antonio Kast desde La Moneda.

La iniciativa contempla movilizar $1,3 billones mediante inversión pública, subsidios a la contratación y medidas destinadas a entregar liquidez a empresas.

¿Qué dijo Kast?

Durante la presentación, Kast sostuvo que el país enfrenta un problema de desempleo que se ha extendido durante varios meses.

“Desde el primer día hemos trabajado para recuperar el empleo de manera sostenible, para que Chile vuelva a crecer, invertir y generar oportunidades. Por eso hemos avanzado en destrabar inversiones, recuperar competitividad y generar mayor certeza para quienes quieren invertir y crear empleo en nuestro país”, señaló.

Las cuatro áreas del plan

La estrategia se divide en cuatro pilares: acelerar la inversión pública y las obras de rápida ejecución; impulsar la contratación y el empleo directo; recuperar liquidez para empresas y proveedores; y coordinar la ejecución de proyectos a nivel nacional y local.

Entre las medidas se contempla una inyección de $91 mil millones para subsidios al empleo durante 2026 y 2027. También se busca acelerar la ejecución presupuestaria del Ministerio de Obras Públicas y del Ministerio de Vivienda y Urbanismo durante los últimos meses de 2026, además de incorporar nuevos recursos para obras de rápida ejecución.

Obras en distintas comunas y apoyo a empresas

En el caso de la SUBDERE, el plan considera 939 iniciativas para activar obras en los territorios, con proyectos distribuidos en las 16 regiones y más de 251 comunas. El MOP, en tanto, contempla 265 contratos correspondientes a 157 proyectos, con trabajos en vialidad, obras hidráulicas, aeropuertos, infraestructura portuaria y servicios sanitarios rurales.

La cartera del MINVU incluye proyectos de parques, pavimentos, espacios públicos, obras barriales, vialidad urbana e infraestructura sanitaria. También se consideran iniciativas relacionadas con la reconstrucción tras incendios en Biobío.

Pagos a proveedores y garantías para créditos

El plan incorpora además un adelanto de $130 mil millones al Ministerio de Salud para regularizar obligaciones con proveedores. A esto se suma una capitalización de hasta $300 mil millones para FOGAPE, que permitiría alcanzar hasta $4,05 billones en garantías para créditos a empresas, considerando un apalancamiento de hasta 13,5 veces.

Kast también informó que, desde el 11 de marzo, 179 proyectos por US$35.824 millones han obtenido una Resolución de Calificación Ambiental favorable. El Gobierno espera que la materialización de esas inversiones contribuya a generar actividad y nuevos puestos de trabajo.