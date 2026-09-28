Kast presenta plan para crear más de 100 mil empleos: Buscan movilizar $1,3 billones en obras, subsidios e inversión
¿Qué pasó?
Más de 100 mil empleos entre 2026 y 2027 es la meta del plan “Chile Despega, con más pega”, presentado este lunes por el Presidente José Antonio Kast desde La Moneda.
La iniciativa contempla movilizar $1,3 billones mediante inversión pública, subsidios a la contratación y medidas destinadas a entregar liquidez a empresas.
¿Qué dijo Kast?
Durante la presentación, Kast sostuvo que el país enfrenta un problema de desempleo que se ha extendido durante varios meses.Ir a la siguiente nota
“Desde el primer día hemos trabajado para recuperar el empleo de manera sostenible, para que Chile vuelva a crecer, invertir y generar oportunidades. Por eso hemos avanzado en destrabar inversiones, recuperar competitividad y generar mayor certeza para quienes quieren invertir y crear empleo en nuestro país”, señaló.
Las cuatro áreas del plan
La estrategia se divide en cuatro pilares: acelerar la inversión pública y las obras de rápida ejecución; impulsar la contratación y el empleo directo; recuperar liquidez para empresas y proveedores; y coordinar la ejecución de proyectos a nivel nacional y local.
Entre las medidas se contempla una inyección de $91 mil millones para subsidios al empleo durante 2026 y 2027. También se busca acelerar la ejecución presupuestaria del Ministerio de Obras Públicas y del Ministerio de Vivienda y Urbanismo durante los últimos meses de 2026, además de incorporar nuevos recursos para obras de rápida ejecución.
Obras en distintas comunas y apoyo a empresas
En el caso de la SUBDERE, el plan considera 939 iniciativas para activar obras en los territorios, con proyectos distribuidos en las 16 regiones y más de 251 comunas. El MOP, en tanto, contempla 265 contratos correspondientes a 157 proyectos, con trabajos en vialidad, obras hidráulicas, aeropuertos, infraestructura portuaria y servicios sanitarios rurales.
La cartera del MINVU incluye proyectos de parques, pavimentos, espacios públicos, obras barriales, vialidad urbana e infraestructura sanitaria. También se consideran iniciativas relacionadas con la reconstrucción tras incendios en Biobío.
Pagos a proveedores y garantías para créditos
El plan incorpora además un adelanto de $130 mil millones al Ministerio de Salud para regularizar obligaciones con proveedores. A esto se suma una capitalización de hasta $300 mil millones para FOGAPE, que permitiría alcanzar hasta $4,05 billones en garantías para créditos a empresas, considerando un apalancamiento de hasta 13,5 veces.
Kast también informó que, desde el 11 de marzo, 179 proyectos por US$35.824 millones han obtenido una Resolución de Calificación Ambiental favorable. El Gobierno espera que la materialización de esas inversiones contribuya a generar actividad y nuevos puestos de trabajo.
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