Senadora María José Gatica: "Estamos en hora de poder generar un cambio de gabinete"

28 sept. 2026 - 11:09 hrs.

¿Qué pasó?

La senadora y jefa de bancada de Renovación Nacional, María José Gatica, planteó la necesidad de realizar un cambio de gabinete en el Gobierno de José Antonio Kast y sostuvo que también podrían hacerse modificaciones en el Segundo Piso de La Moneda.

“Yo creo que sí, que estamos en hora de poder generar un cambio de gabinete para cambiar las cosas de una manera más positiva y para que el rumbo de esta administración tenga un buen desempeño también”, afirmó Gatica en Radio Infinita.

Gatica apunta a las áreas política y social

Al ser consultada por los sectores que, a su juicio, requieren modificaciones, la parlamentaria respondió que los cambios deberían darse “en el área política, en el área social”. Sin embargo, descartó que su planteamiento apunte al ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot.

Además, defendió al secretario de Estado frente a los cuestionamientos por la coordinación entre el Ejecutivo y el Congreso: “Por eso salimos también respaldando al ministro José García Ruminot, porque yo considero que esa crítica nunca fue justa”.

También plantea cambios en el Segundo Piso

Al abordar quién debería tener claridad sobre los apoyos parlamentarios necesarios para avanzar con las iniciativas del Gobierno, Gatica señaló que “el segundo piso también tiene una fuerte injerencia en torno al trabajo que realizan sus parlamentarios”.

Consultada sobre si ese equipo también debería modificarse, respondió: “Probablemente también podría generar un buen cambio de rumbo, si es que se generan esos cambios”.

“Yo creo que hoy día poder generar cambios de cara, de profesionales, de personas que tengan más entendimiento y sensibilidad a lo que está sucediendo en la calle, siempre le va a hacer bien al Gobierno”, sostuvo.