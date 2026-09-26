Presidente Kast destaca caída de ingresos irregulares de extranjeros: "Datos, no palabras"

26 sept. 2026 - 15:11 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast destacó la disminución de los extranjeros detectados ingresando irregularmente por la frontera norte y utilizó las cifras para defender los resultados del Plan Escudo Fronterizo.

“Datos, no palabras”, escribió el Mandatario en la plataforma “X”, asegurando que el plan ha tenido resultados en el control de la frontera. En su publicación también planteó la necesidad de contar con nuevas herramientas para enfrentar la inmigración irregular.

Según antecedentes de la Policía de Investigaciones (PDI) entregados por el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) y que publicó Ciper, los casos detectados en la frontera norte pasaron de 4.393 durante 2025 a 286 en lo que va de 2026, lo que representa una disminución del 93% respecto del mismo período del año anterior.

La mayor caída se registró en Colchane, donde los casos pasaron de 4.087 en 2025 a 85 durante 2026, equivalente a una disminución del 97,9%. En tanto, se registraron 191 casos en Chacalluta, cuatro en Chungará, cuatro en Ollagüe y dos en Visviri.

En su mensaje, Kast también cuestionó el rechazo a una iniciativa que buscaba ampliar el plazo de detención de personas extranjeras con orden de expulsión administrativa. El proyecto requería 89 votos favorables en la Cámara de Diputadas y Diputados, pero obtuvo 88, por lo que fue rechazado por falta de quorum.

“Los que votaron en contra o se abstuvieron en el proyecto para extender los plazos de detención hacen mucho más difícil nuestra tarea”, sostuvo el Presidente.

Finalmente, Kast hizo un llamado a buscar acuerdos en materia migratoria: “Frente a la inmigración ilegal necesitamos unidad, no división. Espero que reconsideren su posición”.