"La derecha cobarde está de viaje en Nueva York": Senadora RN carga contra republicanos tras críticas a la presidenta del Senado

26 sept. 2026 - 07:55 hrs.

¿Qué pasó?

La senadora María José Gatica (RN) salió en defensa de la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), luego de las críticas formuladas por parlamentarios republicanos a sus cuestionamientos al manejo y la descoordinación del Ejecutivo.

Gatica sostuvo que las críticas de Núñez responden a una situación que, a su juicio, ha sido advertida en reiteradas oportunidades al Gobierno, tanto públicamente como en privado.

"La derecha cobarde está de viaje en Nueva York"

En esa línea, la parlamentaria sostuvo que "primero, hay que estar en Chile para defender al Gobierno y votar como corresponde. Hablar desde la comodidad que da andar en el avión presidencial y estar en la ONU mientras aquí se pierde un proyecto que es de suma urgencia para Chile no es lo más apropiado".

Y acusó que el diputado Stephan Schubert (REP) "debe entender que existe libertad de expresión y que, ante errores legislativos que lo implican a él, lo mínimo que se espera es una autocrítica".

La senadora RN señaló que "se necesita cambio de gabinete y ya es evidente. Los mensajes los hemos entregado en reiteradas ocasiones y por interno, pero hay ministros y subsecretarios que ignoran nuestras opiniones. Si la presidenta del Senado lo dice, es porque en privado ya lo ha dicho muchas veces".

Asimismo, la parlamentaria cuestionó que algunos sectores de la derecha critiquen a quienes están enfrentando públicamente las dificultades de la agenda legislativa, mientras otros parlamentarios se encuentran fuera del país.

"El Gobierno debe entender que somos los parlamentarios quienes estamos en la calle, los que damos la cara por el Gobierno, entonces, lo mínimo que se pide a los amigos republicanos es que tengan un poquito de pudor. La derecha valiente está en Valparaíso votando y salvando la agenda legislativa; la cobarde, de viaje en Nueva York", agregó.

Todo sobre Política