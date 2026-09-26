Confirmado | Los efectos migratorios de un DUI en Estados Unidos: por qué puedes perder la visa aunque no haya condena

26 sept. 2026 - 07:30 hrs.

Una detención por conducir bajo la influencia del alcohol (DUI) en Estados Unidos puede tener consecuencias mucho más graves que las derivadas del proceso penal ordinario. Para un ciudadano extranjero con visa de no inmigrante —estudiantes, trabajadores, visitantes de intercambio— el impacto se extiende al ámbito migratorio, y puede activarse incluso antes de que exista una condena firme.

El mecanismo se conoce como Revocación Prudencial de Visado, y está establecido en el Manual de Asuntos Exteriores del Departamento de Estado estadounidense (9 FAM 403.11-5). Su singularidad es que permite anular la visa por decisión administrativa unilateral, sin necesidad de esperar el desenlace del proceso judicial penal.

Estos son los detalles de cómo funciona el sistema y qué implicancias tiene para los chilenos que residen o viajan a Estados Unidos.

¿Qué es la Revocación Prudencial de Visado en Estados Unidos?

La Revocación Prudencial de Visado es una doctrina administrativa del Departamento de Estado de Estados Unidos (DOS) que permite anular las visas de no inmigrante como medida cautelar ante ciertos supuestos, sin necesidad de esperar una condena judicial firme en el proceso penal subyacente.

Está regulada en la sección 9 FAM 403.11-5(B)(c) del Manual de Asuntos Exteriores del DOS. Se aplica específicamente ante detenciones o imputaciones formales por delitos relacionados con el consumo de alcohol o de sustancias controladas, entre los cuales figuran:

Conducir bajo la influencia del alcohol ( DUI - Driving Under the Influence ).

). Conducir en estado de intoxicación ( DWI - Driving While Intoxicated ).

). Operar un vehículo bajo la influencia de estupefacientes u otras sustancias reguladas (OVI - Operating a Vehicle under Influence).

¿A quiénes puede afectar esta medida?

La Revocación Prudencial se activa contra personas con visa de no inmigrante, es decir, aquellas cuya estadía en Estados Unidos es temporal. Las categorías más habituales son:

F-1 : estudiantes académicos.

: estudiantes académicos. M-1 : estudiantes vocacionales.

: estudiantes vocacionales. J-1 : visitantes de intercambio (profesores, investigadores, au pairs).

: visitantes de intercambio (profesores, investigadores, au pairs). H-1B : trabajadores especializados.

: trabajadores especializados. L-1 : trabajadores transferidos entre filiales de una misma empresa.

: trabajadores transferidos entre filiales de una misma empresa. O-1: personas con habilidades extraordinarias.

Los residentes permanentes (portadores de la Green Card) y los ciudadanos estadounidenses no son alcanzados por esta doctrina, aunque enfrentan consecuencias penales y administrativas propias en el sistema estatal.

¿Cómo funciona el mecanismo en la práctica?

El procedimiento opera de forma automatizada y silenciosa. Se activa en el momento en que las autoridades policiales locales registran las huellas dactilares del sospechoso en el sistema biométrico federal IDENT.

La secuencia es la siguiente:

La policía local detiene al conductor sospechoso de DUI. Se toman las huellas dactilares durante el procesamiento formal. Las huellas se cargan al sistema IDENT del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). El sistema genera una alerta de vigilancia (Watchlist Hit) visible para la Oficina de Visas del DOS y los puestos consulares. El DOS puede resolver la revocación prudencial de la visa, sin comunicación directa al afectado en muchos casos.

El punto crítico es que este proceso se dispara con la sola detención o imputación formal. No requiere condena firme. Puede aplicarse incluso si posteriormente la persona resulta absuelta o el caso es sobreseído por falta de pruebas.

¿Cuál es el fundamento legal de esta doctrina?

El fundamento normativo está en la Sección 212(a)(1)(A)(iii) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA). Esta disposición veta el ingreso a Estados Unidos de personas que padezcan o registren antecedentes de un desorden físico o mental capaz de derivar en conductas perjudiciales que amenacen la seguridad o el orden público.

El Departamento de Estado ha interpretado que el consumo de alcohol asociado a la conducción vehicular constituye una hipótesis médica de inadmisibilidad bajo esa cláusula. Es decir, se asimila la conducta de manejar bebido a una condición que merece revisión clínica antes de permitir el reingreso al país.

¿La persona es deportada inmediatamente?

No. La Revocación Prudencial no implica deportación automática mientras la persona permanezca físicamente dentro de Estados Unidos con su Formulario I-94 vigente. Esto se debe a que la visa opera como un título habilitante de arribo y entrada al país, no como una autorización sustantiva de estancia interna.

El impacto se produce cuando la persona cruza un puesto fronterizo o aborda un vuelo internacional hacia el exterior. En ese momento, la cancelación documental surte plenos efectos procesales, y le impide reingresar a territorio estadounidense.

Para volver a ingresar legalmente, el afectado debe:

Someterse a una nueva solicitud de visado consular en su país de origen.

en su país de origen. Realizar peritajes clínicos ante un Médico de Panel certificado por el consulado.

por el consulado. Desvirtuar los informes toxicológicos derivados del arresto.

¿Qué consecuencias adicionales tiene un DUI en el sistema migratorio?

Aunque un incidente simple de DUI sin agravantes no siempre se cataloga como Delito de Depravación Moral o como felonía agravada según la doctrina clásica de inmigración, ciertas circunstancias pueden desencadenar consecuencias más graves.

Un DUI adquiere la condición de Delito de Depravación Moral (CIMT) cuando concurren factores agravantes, entre ellos:

Operar el vehículo sabiendo que la licencia estaba suspendida por un delito alcohólico previo.

por un delito alcohólico previo. Cometer la infracción llevando menores de edad como pasajeros, lo que activa acusaciones de child endangerment (poner en riesgo la integridad de un menor).

como pasajeros, lo que activa acusaciones de child endangerment (poner en riesgo la integridad de un menor). Causar lesiones graves o pérdidas humanas.

Con estos agravantes, el acto pierde su consideración de simple negligencia y se traslada a la categoría de delito moral, lo que vuelve deportable e inadmisible a la persona ante las cortes federales de inmigración.

¿Qué pasa con dos o más condenas por DUI?

En 2019, el Fiscal General de Estados Unidos fijó un precedente vinculante en el caso Matter of Castillo-Perez, 27 I&N Dec. 664. Conforme a esta resolución, el registro de dos o más condenas firmes por DUI incurridas durante el período estatutario de escrutinio legal genera una presunción legal de falta de Buen Carácter Moral (Good Moral Character).

Esta presunción destruye la elegibilidad del extranjero para acceder a figuras clave de regularización migratoria, entre ellas:

La Cancelación de Remoción para personas no permanentes (Formulario EOIR-42B).

para personas no permanentes (Formulario EOIR-42B). El Estatus de Protección Temporal (TPS) .

. La Naturalización hacia la ciudadanía estadounidense.

Para desvirtuar la presunción, el solicitante debe suministrar evidencia sustancial de que dichos eventos constituyeron una anomalía aislada en su conducta de vida, y acreditar procesos documentados de rehabilitación personal.

¿Qué recomendaciones tener presente?

Para chilenos con visa de no inmigrante en Estados Unidos, la mejor prevención es no exponerse. Algunas consideraciones prácticas:

No manejar tras consumo de alcohol, aunque sea moderado. En estados como Utah , el umbral legal es de 0,05 g/dL , uno de los más estrictos del país.

, el umbral legal es de , uno de los más estrictos del país. Recordar que las huellas dactilares registradas en una detención por DUI activan alertas migratorias automatizadas, incluso si el caso penal se resuelve favorablemente.

registradas en una detención por DUI activan alertas migratorias automatizadas, incluso si el caso penal se resuelve favorablemente. Si se produce una detención por DUI, consultar de inmediato con un abogado de inmigración , no solo con un abogado penal.

, no solo con un abogado penal. Evitar salir del territorio estadounidense mientras esté pendiente una imputación por DUI, para no gatillar la revisión consular al reingreso.

En caso de tener condenas previas por DUI, evaluar cuidadosamente con asesoría legal cualquier trámite migratorio antes de iniciarlo.

El detalle regulatorio de la doctrina puede consultarse directamente en el Manual de Asuntos Exteriores del Departamento de Estado (9 FAM 403.11). Ante cualquier situación específica, siempre se recomienda consultar con un abogado de inmigración certificado antes de tomar decisiones.