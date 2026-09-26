Seguimiento a dos vehículos termina con hallazgo de casi 40 mil cajetillas de cigarrillos de contrabando en Conchalí

26 sept. 2026 - 05:16 hrs.

¿Qué pasó?

Una investigación de Carabineros permitió identificar un punto de acopio y distribución de cigarrillos de contrabando en la comuna de Conchalí, procedimiento que terminó con cuatro personas detenidas y la incautación de cerca de 4 mil cartones.

Las diligencias fueron realizadas por personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) Metropolitana, en coordinación con la Fiscalía Centro Norte.

De acuerdo con los antecedentes, los funcionarios detectaron dos vehículos que concurrían hasta la comuna para ingresar a una bodega y extraer distintos artículos, que posteriormente eran distribuidos en diferentes comunas de la Región Metropolitana.

Más de 39 mil cajetillas sacadas de circulación

Tras un seguimiento discreto, ambos vehículos fueron fiscalizados simultáneamente en distintos puntos de la capital. En su interior se encontraron 550 cartones de cigarrillos de contrabando de diferentes marcas, además de $553.000 en efectivo.

El procedimiento culminó con la detención de cuatro personas, todas de nacionalidad chilena.

Posteriormente, y previa autorización judicial, Carabineros ingresó al inmueble identificado como punto de acopio. En el lugar fueron encontrados otros 3.374 cartones y ocho cajetillas de cigarrillos.

En total, el operativo permitió sacar de circulación 3.924 cartones y ocho cajetillas de cigarrillos de contrabando, equivalentes a 39.248 cajetillas.

Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público y quedaron citados al primer control de detención.