Desarticulan red criminal en Antofagasta: Capturan a presunto autor de homicidio que estaba oculto en Chile

25 sept. 2026 - 15:13 hrs.

¿Qué pasó?

Un operativo liderado por la Brigada de Homicidios de la PDI y la Fiscalía permitió desarticular parte de una organización criminal vinculada a un homicidio ocurrido hace aproximadamente un año en un campamento de Antofagasta.

El procedimiento, que contempla diversos allanamientos, dejó hasta el momento tres personas detenidas y permitió incautar armamento, municiones, drogas y evidencia que podría ser clave para esclarecer el crimen.

De acuerdo con los antecedentes de la investigación, el homicidio se habría producido en el contexto de una disputa entre bandas rivales, identificadas como “Los Caleños” y “Los Chotas”, cuyo enfrentamiento tendría su origen en una quitada de droga. La víctima recibió alrededor de 18 disparos.

Capturan a presunto autor de homicidio que se ocultaba en Chile

Uno de los principales resultados del operativo fue la identificación y detención de un sujeto que mantenía una condena vigente en Colombia, la que no estaba cumpliendo y que se encontraba en territorio chileno. Según los antecedentes entregados en el procedimiento, el individuo estaría vinculado directamente con el homicidio investigado y habría utilizado la frontera como una forma de refugiarse en nuestro país.

En su domicilio se encontraron municiones, proyectiles y prendas de vestir que corresponderían al día del enfrentamiento entre las bandas rivales, elementos que serán contrastados con los registros y evidencias recopilados durante el último año.

La investigación también permitió establecer contacto con la policía colombiana, mientras se deberán coordinar las gestiones correspondientes para determinar cómo el detenido podría cumplir la condena pendiente en su país de origen.

Allanamientos permitieron incautar armas, drogas y dinero

En el marco de las diligencias, también se concretaron detenciones y órdenes judiciales relacionadas con otros delitos. Entre los antecedentes del procedimiento se encuentra una orden de detención vigente contra un imputado por tráfico de drogas y porte de armas, además de otro sujeto vinculado al tráfico ilícito de estupefacientes.

Durante los allanamientos se incautó marihuana, dinero en efectivo y elementos asociados a la dosificación de droga. Asimismo, en uno de los domicilios se encontró armamento y municiones, junto con una prenda de vestir considerada fundamental para vincular a uno de los investigados con los registros del enfrentamiento ocurrido hace un año.

El fiscal Juan Castro Vecchio lidera la investigación, que contempla un trabajo coordinado entre el Ministerio Público y la PDI para esclarecer el homicidio y avanzar en la recuperación de los espacios afectados por la actividad de organizaciones criminales.

Las diligencias se concentran en el campamento Mujeres Unidas de Antofagasta, donde, según los antecedentes de la indagatoria, se han registrado disputas territoriales y enfrentamientos entre bandas rivales. El persecutor destacó el trabajo investigativo y territorial desarrollado para identificar a los responsables, ubicar los domicilios vinculados a la organización y concretar los resultados del operativo.

En cuanto al proceso judicial, se espera que a partir del lunes se desarrollen las audiencias correspondientes en Antofagasta, instancia en la que se revisarán los antecedentes de los imputados y las medidas cautelares que podrían enfrentar.

La investigación continúa en desarrollo, mientras los equipos policiales y la Fiscalía mantienen las diligencias para establecer la participación de los detenidos y determinar si existen otros involucrados en el homicidio y en las actividades de la red criminal.