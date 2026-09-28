"Rompe el corazón bien horrible": Luisito Comunica revela cuál es el país que más lo ha "shockeado" hasta la fecha

28 sept. 2026 - 17:55 hrs.

El reconocido creador de contenidos mexicano Luisito Comunica participó recientemente en el podcast "The Wild Project" del español Jordi Wild, en donde reveló cuál es el país que más lo ha "shockeado" hasta la fecha.

El país que más ha "shockeado" a Luisito Comunica

En uno de los clips promocionales de la entrevista, Luisito indicó que Sudán del Sur, en África Occidental, es "el territorio que a mí hasta la fecha yo sí digo: ¡Guau! Es el que más me ha shockeado".

De acuerdo al youtuber, esto se debe a "la desconectividad, o sea, por lo desconectados que están, por lo atrás que se siente todo, por la falta de estructura, la escasez" del país que ganó su independencia en julio del 2011.

"De verdad, ahí sí dices: a la ver.., o sea, esto sí no manches, es súper duro", relató el mexicano sobre las condiciones de vida en el país africano.

"Rompe el corazón bien horrible", dijo al explicar su impresión por el hecho de que "todo el mundo tenga armas, güey, porque han estado quién sabe cuántos años en guerra, entonces todo el mundo tiene una AK-47".

"Es súper horrible, o sea, y ver niños así con armas y dices: 'No mames, güey, es un niño cabrón'", cerró sobre el "shock" que le provocó visitar dicho territorio.

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El eterno conflicto en Sudán del Sur

Sudán del Sur es el país más joven del planeta tras declarar su independencia de Sudán el 9 de julio de 2011; sin embargo, en 2013 se enfrascó en una violenta guerra civil entre grupos rebeldes y las fuerzas del presidente Salva Kiir, quien hasta la fecha sigue en el poder.

Oficialmente, la guerra civil terminó en febrero de 2020 tras la firma de un acuerdo de paz en 2018 que estableció un "gobierno de unidad nacional" con la oposición y el desarrollo de sus primeras elecciones el año 2023.

Pese a que ya no hay una guerra civil, el acuerdo de paz se ha violado en varias ocasiones y la violencia ha sido una constante en el país. A eso se suma que el ejecutivo sursudanés retrasó las elecciones para finales de 2024 y ese mismo año las retrasó dos años más hasta el próximo 22 de diciembre de 2026.

En la previa a los comicios, el pasado 22 de septiembre, Salva Kiir disolvió el gobierno provisional, incluyendo la destitución del vicepresidente y líder opositor, Riek Machar, quien se encuentra en arresto domiciliario desde 2025 tras ser acusado de conspirar contra la seguridad del Estado.

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