Karen Doggenweiler sorprende con fotografía junto a Georgina Rodríguez en Francia

27 sept. 2026 - 19:37 hrs.

Karen Doggenweiler vivió un inesperado encuentro con una de las figuras internacionales más conocidas del espectáculo. La animadora coincidió en Francia con Georgina Rodríguez, modelo e influencer española y pareja de Cristiano Ronaldo.

La conductora de Mucho Gusto se encuentra en el país europeo debido a compromisos comerciales con una reconocida marca. Fue en medio de su estadía cuando tuvo la oportunidad de encontrarse con Rodríguez.

El encuentro ocurrió durante un concierto de Céline Dion, instancia en la que ambas coincidieron y que Karen decidió compartir con sus seguidores a través de redes sociales.

“Miren con quién me encontré en el concierto”, escribió la animadora al publicar registros junto a Georgina.

Pero el encuentro también tuvo otra coincidencia: ambas comparten al diseñador Ali Karoui. “Descubrí que no solo compartimos nuestro querido diseñador @alikaroui, sino que también el musical por Céline Dion”, contó Karen.

La publicación rápidamente generó reacciones entre sus seguidores, quienes incluso comenzaron a pedirle a la animadora que invitara a Georgina Rodríguez como jurado del Festival de Viña del Mar.