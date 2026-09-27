Nicolas Cage impacta con drástica apariencia en alfombra roja en la inauguración del Lucas Museum of Narrative Art

27 sept. 2026 - 17:43 hrs.

¿Qué pasó?

Una de las figuras más carismáticas de Hollywood volvió a acaparar todas las miradas. El actor Nicolas Cage, de 62 años, causó distintas sensaciones durante su paso por la alfombra roja en la inauguración del Lucas Museum of Narrative Art en Los Ángeles, donde se dejó ver con un aspecto radicalmente distinto al que suele lucir.

Acompañado por su esposa, Riko Shibata (31), el intérprete de "La leyenda del tesoro perdido" posó ante las cámaras con un vestuario elegante pero relajado. Sin embargo, lo que captó de inmediato la atención del público y los fotógrafos fue su transformación física: Cage lució el cabello y una frondosa barba completamente blancos y grises, acompañados por lentes de sol, un detalle que lo hacía lucir prácticamente irreconocible a primera vista.

Reuters

Un aspecto misterioso

Aunque el actor no entregó declaraciones sobre si este cambio de imagen responde a un gusto personal o al requerimiento de un guión, la prensa especializada especula con sus múltiples proyectos en camino para este 2026.

Entre sus compromisos destaca el protagonismo en Spider-Noir, la serie de Amazon donde interpreta a una versión del superhéroe en los años 30, además de la película biográfica Madden, centrada en el legendario entrenador John Madden, y el thriller de época Fortitude.

Una inusual aparición en pareja

La velada también destacó por ser una de las pocas instancias en que el actor posa públicamente junto a Shibata, con quien se casó en febrero de 2021 en Las Vegas tras conocerse en Japón.

La pareja, que se caracteriza por mantener su vida privada alejada del foco mediático, dio la bienvenida a su primera hija en común en septiembre de 2022, consolidando una relación que el propio actor prefiere mantener alejada de los reflectores de la industria cinematográfica.