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Carabinero es herido a bala durante procedimiento policial en Lo Espejo

¿Qué pasó?

Durante la tarde de este domingo, Carabineros informó que uno de sus funcionarios “se encuentra lesionado en el contexto de un procedimiento policial”, hecho registrado en la comuna de Lo Espejo.

El suceso policial se vivió en la población Las Dunas, de la comuna antes mencionada.

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El carabinero, según las primeras informaciones,  fue trasladado en helicóptero hasta la Clínica Las Condes, donde está siendo atendido.

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El procedimiento se encuentra en desarrollo y se espera la entrega de nuevos antecedentes para establecer las circunstancias en que ocurrió el hecho.

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