Del calor a las lluvias en Santiago: Alejandro Sepúlveda anticipa posibles precipitaciones y tormentas eléctricas este viernes

29 sept. 2026 - 07:53 hrs.

¿Qué pasó?

Santiago pasará del calor a la posibilidad de lluvia en apenas un día. Este jueves, la capital registraría agradables temperaturas, pero el escenario cambiaría drásticamente con la llegada de un sistema frontal.

El cambio será precedido por una mañana más fresca este martes, con temperaturas mínimas de entre 6°C y 7°C en promedio. Para el miércoles, en tanto, se espera abundante nubosidad y una posibilidad de chubascos principalmente en sectores de cordillera y precordillera.

Jueves con calor Santiago

Las temperaturas subirán con fuerza durante el jueves, justo con el inicio de octubre. “Para todas ustedes, que sufren, que dicen: 'pero si ya estamos en octubre'. El jueves llega octubre con 27°C y Habrá sectores que puedan rondar los 30°C en el centro-norte”, expuso el periodista especialista en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda.

Pero el aumento de las temperaturas sería breve. “Una golondrina no hace verano. Será él día de calor”, sostuvo el comunicador, antes de explicar el cambio previsto para la jornada siguiente.

El viernes podría volver la lluvia

El sistema frontal avanzará desde el sur y podría alcanzar la Región Metropolitana durante la tarde del viernes. Sepúlveda explicó que “el día jueves llega un sistema frontal con vientos al sur del país, que el viernes podría alcanzar durante la tarde la Región Metropolitana, pero de características bien débiles”.

“O sea, el vuelto del pan para Santiago, porque lo más intenso será desde sectores de Ñuble, Maule hacia el sur, con vientos que pueden superar los 60 kilómetros por hora. Acá, también con la probabilidad de algunas tormentas eléctricas, y en la tarde del viernes esos chubascos. 11°C y 19°C las extremas”, agregó.

El sistema se extendería hasta pasada la medianoche del viernes. Para el sábado no se esperan precipitaciones en Santiago, mientras que el domingo volvería el cielo nublado, con una temperatura cercana a los 18°C.

El escenario descrito por el periodista apunta a una próxima semana con menos jornadas despejadas en la zona central. Según explicó, podrían registrarse nuevas precipitaciones y chubascos principalmente en sectores cordilleranos.

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