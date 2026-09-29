Muere Dennis Haskins, el recordado Mr. Belding de "Salvados por la campana", a los 75 años

29 sept. 2026 - 14:15 hrs.

El mundo de la televisión está de duelo tras la muerte del actor estadounidense Dennis Haskins, reconocido por varias generaciones de espectadores por interpretar al recordado director Richard Belding en la serie “Salvados por la campana”. El intérprete falleció a los 75 años, según confirmó su representante, Jay Schachter.

La noticia fue dada a conocer el lunes 28 de septiembre y, hasta el momento, no se ha informado públicamente la causa de su muerte. Schachter, quien trabajó junto al actor durante más de dos décadas, destacó especialmente el vínculo que Haskins mantenía con sus seguidores.

“Todo el mundo quería a Mr. Belding, y todos aquellos que llegamos a conocer a Dennis, le queríamos aún más”, señaló el representante, quien además aseguró que el intérprete “adoró totalmente a sus fans” y que siempre encontraba tiempo para ellos.

El recordado director de Bayside High

Haskins alcanzó gran popularidad gracias a su papel como Richard Belding, el director de Bayside High en “Salvados por la campana”, sitcom que marcó a una generación durante finales de los años 80 y comienzos de los 90. Su personaje solía intentar mantener bajo control a Zack Morris y al resto de los estudiantes, convirtiéndose en una de las figuras adultas más reconocibles de la serie.

El actor comenzó interpretando a Belding en “Good Morning, Miss Bliss”, producción que posteriormente dio paso a “Salvados por la campana”. Continuó con el personaje durante la serie original y posteriormente participó en sus derivados, entre ellos “Salvados por la campana: Los años universitarios” y “Salvados por la campana: La nueva generación”, donde volvió a ponerse en el papel del director.

Una carrera más allá de “Salvados por la campana”

Aunque Mr. Belding fue el personaje que marcó su trayectoria y lo convirtió en un rostro reconocible de la televisión estadounidense, Haskins también desarrolló una extensa carrera como actor secundario. Antes de alcanzar la fama participó en producciones como “El sheriff chiflado” y “Magnum P.I.”, mientras que posteriormente tuvo apariciones en series como “Mad Men”, “Cómo conocí a vuestra madre” y “It's Always Sunny in Philadelphia”, además de películas como “A Million Ways to Die in the West”.

Tras conocerse su fallecimiento, Lark Voorhies, quien interpretó a Lisa Turtle en “Salvados por la campana”, también recordó a su antiguo compañero. La actriz describió a Haskins como un amigo leal y una persona de gran calidez, destacando la relación que ambos mantuvieron durante casi cuatro décadas.

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