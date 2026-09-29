Avanza proyecto que busca compensar compras de medicamentos y pañales: ¿Quiénes podrían recibir el beneficio?

29 sept. 2026 - 14:10 hrs.

¿Qué pasó?

Comprar pañales o determinados medicamentos podría dar acceso a una compensación equivalente al IVA pagado. La propuesta impulsada por el Partido de la Gente (PDG) avanzó este martes en la Cámara de Diputadas y Diputados y ahora deberá continuar su trámite en el Senado.

La iniciativa fue aprobada con 132 votos a favor, 5 en contra y 5 abstenciones, superando así su primer trámite en la Cámara Baja.

¿Quiénes podrían acceder al beneficio?

El proyecto contempla que el beneficio esté dirigido al 80% de los hogares más vulnerables inscritos en el Registro Social de Hogares.

El mecanismo considera tres grupos de posibles beneficiarios:

Madres de niños de hasta 24 meses, por la compra de pañales.

Personas mayores de 65 años con una condición médica habilitante, o sus cuidadores acreditados.

Personas que utilicen medicamentos incluidos en una canasta que deberá ser definida mediante reglamento.

En el caso de las personas que deban acreditar una condición médica, el proyecto contempla la presentación de una receta o certificado médico, según corresponda.

¿Cómo funcionaría la compensación?

Para acceder al beneficio, las compras deberán realizarse en el comercio formal y contar con boleta electrónica.

Posteriormente, el Instituto de Previsión Social (IPS) deberá validar la información con el Servicio de Impuestos Internos (SII). De acuerdo con la propuesta, el monto correspondiente sería depositado durante el mes siguiente en el Bolsillo Familiar Electrónico.

La compensación correspondería al IVA pagado en las compras de pañales y de los medicamentos considerados en el proyecto, bajo las condiciones que finalmente establezca la normativa.

El límite de gasto fiscal

La iniciativa establece un límite de US$100 millones durante su primer año de vigencia, equivalente a cerca de $90.115 millones.

Ese monto posteriormente se reajustaría de acuerdo con el crecimiento de los ingresos estructurales del Fisco.