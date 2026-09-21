Con promociones, After Parque y música: Fantasilandia prepara su última primavera en Parque O'Higgins

21 sept. 2026 - 15:12 hrs.

¿Qué pasó?

Este domingo 21 de septiembre comienza la primavera, y Fantasilandia se prepara para vivir una temporada especial: será la última primavera del parque de diversiones en el Parque O'Higgins, antes de dejar este tradicional recinto de Santiago.

Para marcar el inicio de la nueva estación, Fantasilandia anunció una programación que contempla jornadas especiales durante los últimos días de septiembre, además de una nueva edición de After Parque, con música, entretenimiento y atracciones.

La última primavera en el Parque O'Higgins

“La primavera siempre ha sido una temporada muy especial para Fantasilandia, pero este año tiene un significado aún más profundo porque será la última que viviremos en el Parque O'Higgins”, expresó Cristián Ivovich, gerente comercial de Fantasilandia.

“Queremos invitar a las familias, grupos de amigos y a todos quienes tengan recuerdos ligados al parque a visitarnos durante estos meses y seguir construyendo nuevas experiencias en un lugar que ha acompañado a varias generaciones de chilenos”, señaló.

Las fechas especiales de Fantasilandia

La programación contempla una jornada especial para el jueves 24 de septiembre, con una nueva edición de After Parque, mientras que el sábado 26 y el domingo 27 el recinto abrirá sus puertas en su horario habitual.

El After Parque del 24 de septiembre se extenderá entre las 16:00 y las 23:00 horas y contará con la participación de Pablito Pesadilla, además de música, entretenimiento y acceso a las distintas atracciones del parque.

La actividad busca convertirse en una instancia para que familias y grupos de amigos puedan disfrutar de una jornada diferente en Fantasilandia, en el marco de los últimos meses del recinto en su actual ubicación.

Promociones para familias, amigos y mayores de 40 años

Durante este periodo también estarán disponibles distintas promociones. Entre ellas se encuentra la “Promo Amigos”, además de beneficios especiales para familias y una promoción dirigida a personas mayores de 40 años.

Las entradas para las jornadas pueden adquirirse a través del sitio web de Fantasilandia o directamente en boleterías, aunque su disponibilidad estará sujeta a la capacidad de cada día.

Todo sobre Fantasilandia