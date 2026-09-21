Monito Vidal comparte tierno registro con su polola durante Fiestas Patrias

21 sept. 2026 - 15:50 hrs.

¿Qué pasó?

Alonso Vidal, el mayor de los tres hijos de Marité Matus y Arturo Vidal, compartió un tierno registro en sus redes sociales que daría cuenta de un romance.

El joven, conocido cariñosamente como "Monito", ya tiene 17 años.

En la imagen que publicó, Alonso se muestra aparentemente besando a la joven, mientras que ambos están vestidos con trajes tradicionales de nuestro país con motivo de estas Fiestas Patrias.

El registro de Alonso Vidal

En la publicación que Monito Vidal subió a su cuenta de TikTok se muestra junto a quien sería su polola, ambos caracterizados como huaso y huasa.

La fotografía en blanco y negro está acompañada por un emoji de corazón, mientras se escucha la cueca "Te amo en silencio", de Entremares.

Hasta ahora, Alonso no ha entregado mayores detalles sobre la joven que aparece junto a él, más allá de etiquetarla bajo el nombre de Macarena.