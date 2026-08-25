"No voy a estar sacándome fotos para que salga ahí, vender humo": Vidal revela su relación con Vozinha

25 ag. 2026 - 08:56 hrs.

Cada día que pasa, Josimar Dias, conocido como Vozinha, se asienta más en Colo Colo, integrándose en entrenamientos y compartiendo con sus compañeros de equipo.

Pese a que aún no suma sus primeros minutos oficiales, el portero caboverdiano ya ha sorprendido a los integrantes del Cacique por su desempeño en el arco.

De hecho, Arturo Vidal lo llenó de elogios en una transmisión en vivo, en la cual también reveló la relación que ambos han construido en este poco tiempo.

¿Qué dijo Vidal sobre Vozinha?

"Con Vozinha nos llevamos muy bien, hablamos mucho. ¿Sabí' que? Hemos hecho buena amistad", aseguró el King.

"Hemos compartido harto. Siempre le estoy preguntando cómo está, cómo se va sintiendo. Claramente, no voy a estar sacándome fotos para que salga ahí, vender humo, no. Con él tenemos una relación muy grata", sostuvo.

Además, Vidal realizó una revelación: "Compartimos también el sauna. Vamos los dos siempre después de los entrenamientos, vamos cuatro o cinco jugadores siempre al sauna y ahí conversamos harto. Ya consiguió casa, se va sintiendo bien".

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"Me sorprendió"

El "Rey Arturo" aseguró que Vozinha "es muy buen arquero... Tiene 40 años pero es ágil, atajador, de verdad que me sorprendió. Increíble, es un arquero que no es que se tira con las dos manos, él puede reaccionar con una mano. Tiene esa facilidad que muy pocos arqueros tienen, que pueden atajar con una mano, no necesitan ir con las dos manos... Tiene estilo europeo. Jugó mucho tiempo en Portugal y de verdad que me ha sorprendido mucho".

Finalmente, Vidal expresó que espera que el arquero pueda jugar en el partido de este miércoles contra la Unión Española en el Estadio Nacional.

"Ojalá le toque jugar el miércoles, y si le toca, que lo haga muy bien", manifestó.

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