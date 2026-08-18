Se acerca el debut de Vozinha: ¿Cuáles son los mayores atractivos del país del nuevo arquero de Colo Colo?

18 ag. 2026 - 07:43 hrs.

Vozinha llegó a Chile y la recepción fue histórica. El arquero de Cabo Verde fue presentado ante 20 mil personas en el estadio Monumental, generando una efervescencia que pocas veces se ve con un fichaje internacional en el fútbol chileno. Su pronto debut con la camiseta de Colo-Colo dirigido por Fernando Ortiz es uno de los eventos más esperados por los hinchas albos en lo que resta de la temporada.

El camino hasta Macul no fue corto. Vozinha viajó cerca de 7.360 kilómetros para ponerse la casaquilla alba, uno de los trayectos más largos de su carrera profesional, que lo llevó por clubes de Angola, Portugal, Eslovaquia y Chipre antes de aterrizar en Santiago. A sus 40 años, el portero que brilló en el reciente Mundial 2026 eligió Chile como el próximo capítulo de una trayectoria que cruzó varios continentes.

La figura de Vozinha no solo encendió el interés deportivo, sino que también instaló a Cabo Verde en la conversación cotidiana de los chilenos. El archipiélago ubicado frente a la costa occidental de África, a unos 600 kilómetros al oeste de Senegal, es un destino que combina herencia africana y cultura portuguesa en un entorno de playas, volcanes y paisajes que difícilmente dejan indiferente a quien los visita.

¿Qué ver en Cabo Verde?

Para los amantes del sol y los deportes acuáticos, las islas de Sal y Boa Vista son el punto de partida ideal. Sal destaca por la Playa de Santa María y sus aguas turquesas perfectas para el windsurf y el kitesurf, además de las Salinas de Pedra de Lume, ubicadas en el cráter de un volcán extinguido donde es posible flotar sin esfuerzo. Boa Vista, por su parte, ofrece dunas interminables en el Desierto de Viana y kilómetros de playas vírgenes ideales para el descanso y el avistamiento de tortugas marinas.

Quienes prefieren la naturaleza más agreste encontrarán en Santo Antao y Fogo su versión de Cabo Verde. Cañones profundos, montañas imponentes y paisajes volcánicos que impactan por su fisonomía convierten a estas islas en un destino de aventura que muy pocos turistas latinoamericanos han explorado hasta ahora.

"Los viajes a destinos tan lejanos como Cabo Verde suponen una gran logística previa de organizar todo para que salga perfecto. Por eso, el llamado es siempre a viajar seguro con la mejor cobertura de productos que ofrece Assist Card", señala Renzo Caldarella, Gerente de Venta Directa de Assist Card Chile, recordando que para viajes de larga distancia contar con asistencia al viajero no es un lujo sino una necesidad real.

Cabo Verde es, en definitiva, un destino que el fichaje de Vozinha puso en el mapa de los chilenos de una forma que ninguna campaña turística habría logrado. Un vínculo inesperado entre el fútbol y el viaje que abre una puerta hacia un archipiélago que tiene mucho más para ofrecer de lo que la mayoría imagina.