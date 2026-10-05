Tragedia en laboratorio ruso: investigadora muere tras romper tubo de ensayo con peligrosa bacteria

05 oct. 2026 - 03:12 hrs.

¿Qué pasó?

Una joven científica de entre 27 y 28 años, identificada como Daria Sh., falleció en la región de Irkutsk, Siberia (Rusia), luego de infectarse accidentalmente mientras trabajaba con muestras bacterianas en un centro de investigación especializado.

El incidente ocurrió en el Instituto de Investigación Antipeste de Irkutsk. Según relataron fuentes médicas, la profesional explicó antes de su deceso que rompió por accidente un tubo de ensayo que contenía bacterias vivas mientras manipulaba las muestras en el laboratorio.

Poco después del accidente, la trabajadora presentó un cuadro de neumonía grave, por lo que debió ser ingresada de urgencia en el hospital de la ciudad de Shelekhov e intubada a un respirador artificial. Pese a los esfuerzos médicos, falleció a las pocas horas.

Cuarentena preventiva para casi 200 personas

La muerte de la profesional activó de inmediato los protocolos de emergencia sanitaria en la zona. Como medida de precaución, el hospital donde fue atendida quedó bajo estricta cuarentena, y al menos 197 personas que tuvieron contacto directo o indirecto con ella fueron puestas en aislamiento médico.

Las restricciones también impactaron a otros establecimientos de la ciudad, incluida la suspensión temporal de visitas en al menos un centro de maternidad local. De igual forma, empresas cercanas al laboratorio recomendaron a sus trabajadores el uso preventivo de mascarillas.

Llamado a la tranquilidad de las autoridades

A pesar del despliegue de seguridad, las autoridades locales llamaron a la calma a la población. El gobernador de la región de Irkutsk, Igor Kobzev, confirmó que todas las personas bajo observación médica se encuentran asintomáticas y que los exámenes de laboratorio hechos hasta ahora han dado negativo.

Por su parte, expertos del área de salud pública en Rusia señalaron que, si bien el patógeno en cuestión estaría vinculado a la peste neumónica —una variante de rápida evolución que afecta los pulmones y se transmite por vía aérea—, las bajas temperaturas de la estación invernal en Siberia ayudan a evitar la propagación de este tipo de bacterias en la comunidad.