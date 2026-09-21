Reconocida multitienda se expande con una nueva sucursal de 4.000 m² en Osorno: Comenzará a funcionar en octubre

21 sept. 2026 - 15:39 hrs.

¿Qué pasó?

Ripley confirmó la apertura de una nueva tienda en Osorno, que se convertirá en el local número 42 de la compañía en Chile y el tercero de la Región de Los Lagos.

El nuevo espacio comenzará a recibir público el miércoles 14 de octubre, luego de la renovación de un edificio ubicado en Eleuterio Ramírez 1041, en el casco histórico de la ciudad. La sucursal tendrá 4.000 metros cuadrados distribuidos en tres pisos.

La apertura al público será seguida por la inauguración oficial, programada para el viernes 16 de octubre, cuando se realizará el tradicional corte de cinta junto a ejecutivos y rostros de la compañía. La tienda contará con áreas de venta presencial y servicios financieros, además de distintas herramientas digitales.

La llegada de esta nueva tienda se conoce tras el anuncio del cierre de la sucursal de Ripley en Parque Arauco Kennedy, que se concretará en febrero de 2027.

Una tienda con servicios financieros y Marketplace

El local contará con atención de Banco Ripley de lunes a domingo, entre las 10:00 y las 20:00 horas, incluyendo fines de semana y festivos. Allí se podrán realizar trámites y solicitar productos como préstamos, cuentas corrientes y seguros.

"Queremos acercar aún más nuestros servicios financieros a las personas en Osorno y localidades cercanas con atención en horario de mall y complementada por nuestro canal digital y app mobile", destacó el gerente general corporativo de Ripley Servicios Financieros, Alejandro Subelman.

Por su parte, la propuesta contempla un stock de más de 220.000 productos distribuidos entre áreas como Mujer, Hombre, Infantil, Calzado, Deporte, Belleza, Decohogar, Electrohogar y Tecnología. Entre sus espacios, destaca un piso completo dedicado al público femenino, con moda, calzado y perfumería.

El gerente general corporativo de Retail de Ripley, Alfonso Lobato, señaló: "Llegar a Osorno con este proyecto es una muestra concreta de cómo seguimos fortaleciendo nuestra presencia en regiones. Creemos profundamente en el potencial de la zona y por eso sumamos nuestro tercer punto de venta en Los Lagos".

Nuevos empleos y oportunidades para el comercio local

La nueva tienda también incorporará el Marketplace de Ripley, lo que permitirá que comercios y pymes de Osorno puedan vender sus productos a clientes de todo Chile. A esto se sumará un espacio para el retiro de compras mediante el sistema Click & Collect.

En materia de empleo, durante la remodelación del inmueble se generaron 140 puestos de trabajo, mientras que para el funcionamiento permanente se contempla la creación de 150 empleos directos y 60 indirectos.

El reclutamiento se realizó junto a la Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL) de Osorno, priorizando la contratación de personas tanto de Osorno como de San Pablo y Puyehue. Además, se consideró la inclusión de trabajadores jóvenes y mujeres, así como la contratación y capacitación en atención de personas con neurodivergencias y discapacidades invisibles bajo el programa internacional Hidden Disabilities Sunflower.