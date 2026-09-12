Última primavera en el Parque O'Higgins: Fantasilandia extiende sus días de apertura en septiembre

12 sept. 2026 - 12:12 hrs.

¿Qué pasó?

Fantasilandia se prepara para vivir su última primavera en el Parque O'Higgins, antes de concretar su traslado a San Bernardo, y para despedir esta etapa anunció nuevas jornadas de apertura durante septiembre.

El parque abrirá sus puertas los días 12, 14, 15, 16, 20, 26 y 27 de septiembre, entre las 12:00 y las 19:00 horas, sumando así nuevas alternativas para quienes busquen un panorama durante estas Fiestas Patrias.

El nuevo proyecto contempla un recinto de 27 hectáreas, que contará con 65 atracciones, además de restaurantes, heladerías, un cine 4D e incluso un parque acuático.

Fantasilandia After Parque

Pero las actividades no terminan con las jornadas diurnas. El parque también anunció una experiencia nocturna para el jueves 24 de septiembre, entre las 16:00 y las 23:00 horas, que combinará atracciones, música en vivo y entretenimiento.

Durante esta jornada se presentará Pablito Pesadilla, en una actividad que busca ofrecer una experiencia distinta para quienes quieran disfrutar del parque durante la noche.

La jornada se suma a las actividades especiales de esta última temporada de primavera de Fantasilandia en el Parque O'Higgins, antes de su esperado traslado al nuevo recinto en San Bernardo.

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