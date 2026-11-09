¿Quién es Kathleen Martínez, la arqueóloga que busca a Cleopatra y que donó 1.000 millones a la Teletón?

09 nov. 2026 - 11:49 hrs.

El empresario chileno José Luis Nazar ha obtenido reconocimiento gracias a que formó una gran fortuna con su programa de cursos de inglés para extranjeros en Estados Unidos que luego vendió, lo que lo ha convertido en millonario. Además, ha realizado importantes donaciones a la Teletón.

Pero, hace más de 15 años, José Luis no camina solo, ya que se casó con la dominicana Kathleen Martínez, quien se dedica a la arqueología.

¿Quién es Kathleen Martínez?

Kathleen es una abogada y arqueóloga de 60 años, nacida en Santo Domingo, en la República Dominicana, y desde 2005 ha obtenido reconocimiento internacional por su interés en encontrar la tumba de Cleopatra.

Martínez lleva años encabezando investigaciones para encontrar el lugar donde habría sido sepultada la última reina del Antiguo Egipto, uno de los grandes misterios que aún despierta el interés de la arqueología.

Ha protagonizado documentales sobre la búsqueda de la tumba de Cleopatra; el más reciente fue estrenado en septiembre de 2025 y fue realizado por National Geographic y se titula "Cleopatra's: Final Secret".

Kathleen Martínez / Instagram

Kathleen ha dirigido excavaciones en Taposiris Magna, una ciudad y templo egipcio ubicado cerca de Alejandría, además de lograr la primera licencia de excavación otorgada a República Dominicana.

Entre sus hallazgos se encuentran templos sumergidos, túneles y momias con lenguas de oro, descubrimientos que la han acercado cada vez más a Cleopatra.

Recientemente estuvo con su esposo en Chile para participar de la Teletón, donde ambos donaron 1.000 millones de pesos; sin embargo, no pudieron estar presentes en el evento, lo que no les impidió donar.

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