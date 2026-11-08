No pudo estar presencial pero hizo su aporte: Esta fue la millonaria donación del empresario José Luis Nazar

08 nov. 2026 - 00:35 hrs.

Pese a que se había anunciado su presencia en el estadio Nacional, finalmente el empresario chileno José Luis Nazar no pudo estar en la jornada solidaria, lo que no impidió que realizara un importante aporte a la campaña solidaria.

En palabras de Mario Kreutzberger, el emprendedor que comenzó con cursos de inglés, se excusó de asistir debido a problemas de salud.

Pese a esto, mediante una imagen en que aparecía junto a su esposa, indicó que aportaban la millonaria suma de mil millones de pesos.

"Agradezco a don José Luis Nazar, un chileno de corazón, que vive en Estados Unidos hace mucho tiempo y que nunca se olvida de esta campaña", fueron las palabras de Don Francisco.

¿Quién es José Luis Nazar?

En 1972, a los 23 años, José Luis Nazar dejó Chile para comenzar una nueva vida en Los Ángeles, Estados Unidos.

Fue allí donde inició la venta de cursos de inglés bajo el nombre de "Inglés sin Barreras", un sistema que, según ha explicado el propio empresario, ha permitido que millones de hispanohablantes aprendan este idioma.

Tras construir una importante fortuna con este negocio, Nazar decidió venderlo para enfocar sus esfuerzos en el rubro vitivinícola.

Donaciones

Después de varios años en el anonimato, el empresario alcanzó notoriedad en Chile en 2008, cuando realizó una donación de $1.000 millones a la Teletón. Seis años más tarde, en 2014, volvió a colaborar con la fundación, esta vez con un millón de dólares, mientras que en 2018, más de 600 milones de pesos.

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