Meganoticias en Paraguay: Fiscalía guaraní imputa y pide prisión para expresidente Santiago Peña por crisis bancaria

07 nov. 2026 - 17:42 hrs.

¿Qué pasó?

La Fiscalía de Paraguay imputó el sábado al expresidente Santiago Peña y solicitó la prisión preventiva por su presunta responsabilidad en una crisis bancaria que afecta a la población y que llevó a su destitución en medio de masivas protestas de ahorristas.

Fiscalía pide prisión para Santiago Peña

Peña fue indagado en la Fiscalía General en Asunción, en donde permaneció por cerca de tres horas. Tras el anuncio de la imputación, el Ministerio Público informó que ya se había retirado del recinto, pero no especificó a dónde fue trasladado.

Los hechos punibles son "lesión de confianza y administración en provecho propio", refirió en una rueda de prensa la fiscal Nancy Salomón.

"Queremos verle preso al responsable de esta desgracia. ¡Cárcel para Peña!", dijo a la AFP Macarena Chilavert, una abogada de 33 años, en las inmediaciones de la Fiscalía mientras Peña declaraba.

El exmandatario pasó la noche bajo custodia en el Regimiento Escolta Presidencial, después de ser retirado de su residencia, frente a la cual manifestantes exigían que fuera enviado a una cárcel común.

Leila Cosini, una estudiante de 28 años que se encontraba cerca de la Fiscalía mientras Peña declaraba, dijo estar ansiosa y preocupada por el futuro de sus depósitos: "Perdí mi dinero. Estaba poniendo ahí justamente porque había una facilidad de abrir una cuenta", señaló.

La Fiscalía solicitó la prisión preventiva y la inhibición de bienes para Peña y para el expresidente del Banco Central paraguayo (BCP), Carlos Carvallo, imputado por los mismos cargos que el exmandatario, además del delito de producción de documentos públicos falsos.

Carvallo se encuentra en la sede judicial para ser indagado por la tarde.

Meganoticias en Paraguay

El enviado especial de Meganoticias a Paraguay, Roberto Saa, entregó la tarde de este sábado los últimos detalles de la crisis política que vive el país sudamericano tras el escándalo financiero del Ueno Bank.

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