Exbasquetbolista y empresario: Pedro Alliana asumió como presidente de Paraguay tras destitución de Santiago Peña

07 nov. 2026 - 00:47 hrs.

El hasta ahora vicepresidente Pedro Alliana asumió este viernes como nuevo mandatario de Paraguay, en reemplazo del destituido Santiago Peña, quien quedó detenido en medio de una crisis bancaria que afecta a la mitad de la población.

¿Quién es Pedro Alliana, el nuevo presidente de Paraguay?

Pedro Alliana, un curtido político conservador y exbasquetbolista, siempre soñó con ser presidente de Paraguay, aunque difícilmente imaginó que alcanzaría su objetivo de un salto, sin pasar por las urnas y bajo una tormenta financiera que tiene en vilo a la mitad de la población.

Este viernes, el vicepresidente de 52 años tomó el mando de un país convulsionado por el colapso del banco digital Ueno Bank, donde tres millones de personas tenían sus depósitos.

Alliana sustituyó al presidente Santiago Peña, tras su destitución en un juicio político exprés y posterior detención domiciliaria por su presunta responsabilidad en el descalabro de la entidad que fue intervenida por el Banco Central.

El vicepresidente planeaba presentarse a las elecciones de 2028 de la mano del omnipresente Partido Colorado. El escándalo bancario precipitó su llegada al poder. Alliana deberá completar el mandato de Santiago Peña. "Yo quiero ser presidente (...) Yo tengo la capacidad para ser presidente de la República", repetía antes del inesperado desenlace de la crisis.

Hércules Pedro Lorenzo Alliana Rodríguez nació el 19 de febrero de 1974 en Pilar, ciudad a 300 kilómetros al sur de Asunción. Desde su época como basquetbolista lo apodan "Mangui" y fue parte de la selección paraguaya.

Excomerciante, ha forjado su carrera política de la mano de Horacio Cartes (2013-2018), el influyente exmandatario y líder del Partido Colorado, sancionado por corrupción por Estados Unidos.

Pedro Alliana asumió con el compromiso de que no dejaría solos a los afectados por el "descalabro financiero". "Serán compensados plenamente. No los vamos a dejar solos", afirmó tras recibir el mando presidencial.

Santiago Peña fue destituido de la presidencia de Paraguay

La crisis estalló el martes, cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) intervino Ueno Bank por problemas de solvencia y dejó a unos tres millones de clientes sin acceso a sus depósitos.

La medida afectó a tres millones de clientes y provocó fuertes protestas en las calles que fueron repelidas por la policía con camiones hidrantes y gases lacrimógenos.

Peña, del Partido Colorado (conservador), fue detenido en su residencia de Asunción menos de una hora después de haber sido destituido en un acelerado juicio político en el Senado.

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