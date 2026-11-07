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Primer cómputo oficial: Esta es la cifra que llevamos recaudada en la Teletón 2026

Don Francisco lideró poco antes de la 01:00 de la madrugada de este sábado el primer cómputo de la Teletón 2026, acompañado de diversas figuras de la televisión.

Tal y como se hace todos los años, el histórico presentador ocupó la tarjeta bancaria para conocer el monto, el que superó los 5 mil millones de pesos.

El primer cómputo de la Teletón?

Mario Kreutzberger señaló que el primer cómputo de la presente edición corresponde a $5.380.927.234, lo que sacó aplausos por parte del público presente en el Teatro Teletón.

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Cabe destacar que todavía falta para alcanzar la meta, que totaliza $44.253.268.546.

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¿Cómo donar?

Cada banco habilita un botón digital para realizar una donación, o puedes hacer una transferencia en:

  • Nombre: Fundación Teletón.
  • RUT: 71.238.300-3.
  • Cuenta corriente: 24.500-03 Banco de Chile.
  • Email: miaporte@teleton.cl.

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