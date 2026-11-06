EN VIVO: Sigue la Teletón 2026

06 nov. 2026 - 19:30 hrs.

Este viernes 6 de noviembre comienza una nueva edición de la Teletón 2026, la cruzada solidaria que durante 27 horas reunirá a artistas, animadores y figuras del espectáculo para convocar a los chilenos a colaborar con la institución.

La transmisión televisiva comenzará a las 22:00 horas, con una obertura inspirada en el Chile del futuro y el tradicional mensaje de Mario Kreutzberger, conocido como Don Francisco.

¿Dónde ver EN VIVO la Teletón 2026?

Quienes quieran seguir la Teletón 2026 podrán hacerlo a través de la transmisión conjunta de los canales de televisión asociados a Anatel.

Además, Mega también transmitirá la cruzada solidaria a través de su canal oficial de YouTube (transmisión disponible en esta nota), permitiendo que las personas puedan seguir la jornada desde sus computadores, celulares y otros dispositivos con conexión a internet.

De esta manera, los espectadores tendrán una alternativa digital para acompañar las distintas actividades y presentaciones que marcarán las 27 horas de transmisión.

¿Qué artistas estarán en el inicio de la Teletón?

El primer bloque, denominado Bloque Noche, se extenderá desde las 22:00 horas del viernes hasta las 02:00 horas del sábado.

Entre los artistas confirmados para este segmento se encuentran el grupo mexicano Pandora, la cantante española Luz Casal y el exponente urbano nacional SINAKA.

La programación también contempla reportajes sobre las historias de niños, niñas, jóvenes y familias que forman parte de la institución, además de enlaces con distintas regiones del país.

La transmisión continuará durante la madrugada del sábado con espacios de humor, música y entretenimiento, para luego dar paso a actividades familiares, competencias y espectáculos musicales.

El gran cierre de esta edición volverá a realizarse en el Estadio Nacional, donde se desarrollará el último espectáculo de la cruzada solidaria.

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