Camioneros de San Antonio llegan a acuerdo con el Gobierno tras siete días de movilización

06 nov. 2026 - 20:17 hrs.

¿Qué pasó?

Tras siete días de movilización, los camioneros independientes de San Antonio, en la región de Valparaíso, llegaron a un acuerdo con el Gobierno que contempla un reajuste del 8% en las tarifas de transporte, acceso a nuevos contratos y créditos especiales para pequeños transportistas.

El entendimiento permitió avanzar en la solución del conflicto que mantenía bloqueados los almacenes extraportuarios de la zona, en plena temporada de exportación de fruta fresca. Incluso, durante esta semana el primer buque "Cherry Express" tuvo que modificar su operación para zarpar desde Valparaíso.

Los tres puntos del acuerdo con los camioneros

El delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, detalló los principales puntos del acuerdo alcanzado con los transportistas.

El primer compromiso establece un reajuste del 8% en las tarifas que reciben actualmente los transportistas.

La segunda medida permitirá que los camioneros puedan organizarse y postular como oferentes a los contratos que las empresas mantienen con distintos operadores de la provincia de San Antonio.

El tercer punto establece que la actualización de las tarifas se realizará mediante el polinomio ICT-Diésel, un indicador elaborado diariamente por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

"Es decir, tres grandes aspiraciones están resueltas", afirmó Millones, quien destacó el resultado de las negociaciones.

Créditos Corfo y control de ingreso al puerto

El acuerdo también contempla un crédito especial para pequeños transportistas y empresas Pyme, mediante un instrumento de Corfo.

De acuerdo con el delegado presidencial, el financiamiento considera montos de entre 2.000 y 14.000 UF y estará destinado a cubrir necesidades de capital de trabajo, renovar vehículos y otros objetivos.

"Eso es una ayuda en este momento difícil", sostuvo la autoridad.

Además, se acordó con la empresa Portorex implementar el enrolamiento de los camiones para impedir el ingreso al puerto de vehículos que no estén registrados. La medida responde a denuncias sobre conductores informales o extranjeros que no contarían con su documentación.

ChileTransporte se desmarca de convocatoria a paralización

En paralelo, ChileTransporte A.G. informó que monitorea las convocatorias a movilizaciones del transporte de carga anunciadas para el martes 10 de noviembre, a partir de las 00:00 horas.

Según comunicó la asociación, la paralización se concentraría inicialmente en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, aunque podría sumar adhesiones en otras zonas del país.

La convocatoria está relacionada principalmente con el alza del precio de los combustibles y su impacto en los costos operacionales del sector.