"Pagar el equivalente a tres pasajes": Advierten que falta de integración tarifaria podría limitar uso del Teleférico Bicentenario

06 nov. 2026 - 20:32 hrs.

¿Qué pasó?

El Teleférico Bicentenario promete conectar Providencia con Huechuraba en apenas 13 minutos, pero el costo del pasaje podría convertirse en un obstáculo para su uso.

Un especialista advirtió que, si no existe integración tarifaria con Red Movilidad, el nuevo transporte podría quedar fuera del alcance de buena parte de los usuarios.

La advertencia

La advertencia surge a pocos días del inicio de su marcha blanca, prevista para la próxima semana, luego de más de una década de desarrollo y cinco gobiernos. La apertura general del proyecto está programada para el primer trimestre de 2027.

Rafael Delpiano, doctor en Transportes, académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de los Andes e investigador de CATLEC, explicó que la falta de una tarifa integrada obligaría a los pasajeros a pagar un monto adicional para utilizar el teleférico.

"Si no hay integración, tú tienes dos alternativas: pagar un pasaje y llegar en micro en 40 minutos, o pagar el equivalente a tres pasajes, porque pagas la tarifa integrada de Red Movilidad y después el pasaje del teleférico, pero llegas en 12 minutos", señaló.

Esta diferencia podría restringir el uso del sistema entre quienes no estén dispuestos o no puedan asumir ese gasto. "Eso hace que obviamente sea menos atractivo. Entonces, solo gente de altos ingresos, que tenga muy poco tiempo o que esté muy apurada va a elegir el teleférico", advirtió el especialista.

¿Cuánto tiempo permitirá ahorrar el Teleférico Bicentenario?

El proyecto contempla un trazado de 3,4 kilómetros sobre el cerro San Cristóbal. Sin embargo, el ahorro de tiempo dependerá del sector desde donde comience el viaje.

Según Delpiano, quienes se desplacen desde sectores del sur o poniente podrían reducir sus traslados en alrededor de 20 minutos. En cambio, para quienes provengan del sector oriente, el ahorro se estima entre 10 y 15 minutos en algunos casos, debido al tiempo adicional que implica llegar hasta el punto de conexión.

Advierten posible impacto en Ciudad Empresarial

El académico también planteó una preocupación respecto del impacto que podría tener el proyecto en Ciudad Empresarial, sector de Huechuraba que estará conectado mediante el teleférico.

Delpiano advirtió que existe el riesgo de que se transforme en una "ciudad hotelera", donde los turistas sean los principales beneficiados en desmedro de los residentes y trabajadores de la zona.