Parque Metropolitano anuncia nuevas reglas para ciclistas: Padrón será obligatorio para quienes practiquen enduro
¿Qué pasó?
Los ciclistas que practiquen enduro en el Parque Metropolitano deberán inscribirse en un padrón único para poder utilizar los senderos habilitados para esta disciplina. La medida comenzará a implementarse durante diciembre y busca ordenar la convivencia entre quienes practican ciclismo y los peatones que visitan el recinto.
Las nuevas disposiciones fueron dadas a conocer este viernes, semanas después de que el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, abordara a través de su cuenta de X los problemas de convivencia al interior del parque.
Aunque inicialmente se había planteado la posibilidad de exigir chalecos reflectantes con un código de identificación a todos los ciclistas, finalmente la medida quedó restringida a quienes practican enduro.Ir a la siguiente nota
¿Qué datos deberán entregar los ciclistas?
Para formar parte del padrón, los deportistas tendrán que inscribirse a través de un sitio web e ingresar obligatoriamente los siguientes antecedentes:
- Nombre.
- RUT.
- Correo electrónico.
Además, podrán incorporar voluntariamente información sobre su grupo sanguíneo, alergias y enfermedades de base.
Cinco senderos tendrán señalética y guardias
Como parte de las nuevas disposiciones, al interior del Parque Metropolitano se habilitarán cinco senderos que contarán con señalética y presencia de guardias para supervisar el cumplimiento de las medidas.
El sistema comenzará a funcionar en marcha blanca entre el 1 y el 14 de diciembre. Durante ese período se implementarán las nuevas disposiciones para los ciclistas de enduro.
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