Parque Metropolitano anuncia nuevas reglas para ciclistas: Padrón será obligatorio para quienes practiquen enduro

06 nov. 2026 - 14:15 hrs.

¿Qué pasó?

Los ciclistas que practiquen enduro en el Parque Metropolitano deberán inscribirse en un padrón único para poder utilizar los senderos habilitados para esta disciplina. La medida comenzará a implementarse durante diciembre y busca ordenar la convivencia entre quienes practican ciclismo y los peatones que visitan el recinto.

Las nuevas disposiciones fueron dadas a conocer este viernes, semanas después de que el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, abordara a través de su cuenta de X los problemas de convivencia al interior del parque.

Aunque inicialmente se había planteado la posibilidad de exigir chalecos reflectantes con un código de identificación a todos los ciclistas, finalmente la medida quedó restringida a quienes practican enduro.

¿Qué datos deberán entregar los ciclistas?

Para formar parte del padrón, los deportistas tendrán que inscribirse a través de un sitio web e ingresar obligatoriamente los siguientes antecedentes:

Nombre.

RUT.

Correo electrónico.

Además, podrán incorporar voluntariamente información sobre su grupo sanguíneo, alergias y enfermedades de base.

Cinco senderos tendrán señalética y guardias

Como parte de las nuevas disposiciones, al interior del Parque Metropolitano se habilitarán cinco senderos que contarán con señalética y presencia de guardias para supervisar el cumplimiento de las medidas.

El sistema comenzará a funcionar en marcha blanca entre el 1 y el 14 de diciembre. Durante ese período se implementarán las nuevas disposiciones para los ciclistas de enduro.