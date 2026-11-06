Bono de Protección: ¿Cuándo se reajusta el aporte para dueñas de casa?

06 nov. 2026 - 15:00 hrs.

El Bono de Protección, conocido popularmente como Bono Dueña de Casa, es un aporte económico que entrega el Estado a las familias y personas que participan en el Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades.

El beneficio contempla pagos mensuales durante 24 meses y sus montos no son iguales durante todo el período. Además, las cifras experimentan un reajuste anual para mantener su valor frente a la inflación.

¿Cuándo se reajusta el Bono de Protección?

De acuerdo con ChileAtiende, los montos del Bono de Protección se reajustan automáticamente el 1 de febrero de cada año, considerando el 100% de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año anterior.

Por lo tanto, el próximo reajuste está previsto para el 1 de febrero de 2027. Hasta entonces, se mantienen los valores correspondientes a 2026.

¿Cuánto dinero entrega el Bono de Protección?

El aporte se paga mensualmente durante dos años y sus montos varían dependiendo del período de acompañamiento psicosocial en que se encuentre la familia.

Según los valores vigentes para 2026, los pagos son los siguientes:

Primeros seis meses: $24.523 mensuales.

Desde el mes 7 al 12: $18.664 mensuales.

Desde el mes 13 al 18: $12.832 mensuales.

Desde el mes 19 al 24: $22.601 mensuales.

Es importante considerar que estos montos corresponden a los distintos tramos del beneficio y no a un aumento progresivo del aporte mensual.

¿Quiénes pueden recibir el Bono de Protección?

Este beneficio está dirigido a las familias y personas que forman parte del Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades.

Para acceder, deben haber aceptado la invitación del Ministerio de Desarrollo Social y Familia para participar en alguno de sus programas: Familias, Abriendo Caminos, Calle o Vínculos. Esto se formaliza mediante la firma de una carta de compromiso y un plan de intervención.

El Bono de Protección no requiere una postulación directa, ya que su entrega se activa una vez cumplidas las condiciones de ingreso al subsistema.

Dentro del orden de prioridad para recibir el dinero se encuentran las madres de menores de 18 años, las mujeres mayores de edad que son jefas de hogar o parejas del jefe de hogar y las mujeres que desempeñan funciones de dueñas de casa, entre otros casos.

El pago se realiza mediante depósito bancario o a través de las modalidades presenciales disponibles, según la elección de la familia beneficiaria.

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