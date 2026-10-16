Bono de Protección: ¿Quiénes tienen la primera prioridad para recibir el pago?

16 oct. 2026 - 11:00 hrs.

¿Qué pasó?

El Bono de Protección, popularmente conocido por las familias como el "Bono Dueña de Casa", se consolida como una de las ayudas económicas estatales clave para complementar los ingresos de los hogares más vulnerables del país.

Este aporte monetario mensual se otorga por un período continuo de 24 meses y no se tiene que postular, ya que se asigna de manera automática a quienes participan en el Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades. Sin embargo, al momento de realizar el pago, el sistema aplica un estricto orden de preferencia dentro del grupo familiar.

¿Quiénes tienen la primera prioridad para cobrar el bono?

Al momento de definir quién será la persona encargada de recibir el depósito dentro del hogar, el Estado otorga una preferencia clave a las mujeres en su rol de jefas de hogar y crianza.

En detalle, la Prioridad 1 fijada por el beneficio le corresponde a la madre de personas menores de 18 años, o de personas que cuenten con certificación de invalidez, discapacidad mental o que sean causantes del Subsidio Único Familiar (SUF).

En caso de que no exista una persona que cumpla con esa condición en la vivienda, el orden de pago continúa con el siguiente esquema de asignación:

Prioridad 2 : Mujer mayor de 18 años que sea jefa de hogar o pareja del jefe de hogar.

: Mujer mayor de 18 años que sea jefa de hogar o pareja del jefe de hogar. Prioridad 3 : Mujer mayor de 18 años que desempeñe la función de dueña de casa.

: Mujer mayor de 18 años que desempeñe la función de dueña de casa. Prioridad 4 : Si no hay mujeres que cumplan las condiciones anteriores, se pagará al hombre mayor de 18 años que sea jefe de hogar.

: Si no hay mujeres que cumplan las condiciones anteriores, se pagará al hombre mayor de 18 años que sea jefe de hogar. Prioridad 5 : De no cumplirse los criterios previos, recibirá el beneficio cualquier mujer mayor de 18 años. Si tampoco fuera posible, se entregará a cualquier hombre mayor de edad.

: De no cumplirse los criterios previos, recibirá el beneficio cualquier mujer mayor de 18 años. Si tampoco fuera posible, se entregará a cualquier hombre mayor de edad. Prioridad 6: En última instancia, el bono se pagará a la persona mayor de edad que mantenga bajo su cuidado a un menor de 18 años.

¿Cuáles son los montos actuales del Bono de Protección?

El dinero se entrega mensualmente en tramos que van bajando durante los dos años de acompañamiento del programa social, reajustándose de forma automática el 1 de febrero de cada año.

Los valores vigentes se dividen en los siguientes períodos:

Primeros 6 meses: $24.523 mensuales.

Mes 7 al mes 12: $18.664 mensuales.

Mes 13 al mes 18: $12.832 mensuales.

Mes 19 al mes 24: $22.007 mensuales (monto equivalente al valor del Subsidio Familiar).

¿Cómo se efectúa el pago?

La modalidad principal de entrega del dinero es a través de depósito automático en la CuentaRUT de BancoEstado de la persona que califique como cobradora prioritaria.

Si la beneficiaria no cuenta con una cuenta bancaria activa, el propio Ministerio de Desarrollo Social y Familia gestionará la apertura de la CuentaRUT sin costo ni trámites adicionales. En ese caso, la persona solo deberá acudir a la sucursal más cercana del banco para retirar su tarjeta física y realizar los giros del dinero.