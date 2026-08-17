Bono de protección: ¿Cuándo se reajusta el aporte para dueñas de casa?

17 ag. 2026 - 10:00 hrs.

El Bono de Protección es un aporte mensual destinado a las familias y personas que participan del Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades. Se entrega durante 24 meses y no requiere una postulación directa.

El beneficio también es conocido popularmente como el "bono para dueñas de casa", ya que, dentro del orden de prioridad para recibir el pago, aparecen las mujeres mayores de 18 años que cumplen esta función.

¿Cuándo se reajusta el aporte para dueñas de casa?

Para 2026, los primeros seis meses el monto llegó a $24.523 mensuales. Luego, entre los meses 7 y 12, baja a $18.664.

Posteriormente, entre los meses 13 y 18, el beneficio alcanza los $12.832. Finalmente, entre los meses 19 y 24, el monto aumenta a $22.007, cifra que corresponde al valor del Subsidio Único Familiar (SUF).

Pero hay una fecha clave para quienes reciben este aporte: los montos se reajustan el 1 de febrero de cada año.

El pago se realiza mensualmente y se efectúa mediante depósito bancario a través de tu Cuenta Rut. Si no la tienes, el ministerio de Desarrollo Social solicitará la apertura de esta cuenta al banco, sin trámite ni costos.

¿Quién puede cobrar el bono?

Cabe recordar que el Bono de Protección está vinculado al Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades. Por ello, no se trata de un beneficio al que cualquier persona pueda postular libremente.

El orden de prioridad es el siguiente:

Prioridad 1: Madre de personas menores de 18 años o con certificación de invalidez o con discapacidad mental o de personas que puedan ser causantes del Subsidio Único Familiar.

Madre de personas menores de 18 años o con certificación de invalidez o con discapacidad mental o de personas que puedan ser causantes del Subsidio Único Familiar. Prioridad 2: Mujer mayor de 18 años de edad que sea jefa de hogar o pareja del jefe de hogar.

Mujer mayor de 18 años de edad que sea jefa de hogar o pareja del jefe de hogar. Prioridad 3: Mujer mayor de 18 años que desempeñe la función de dueña de casa.

Mujer mayor de 18 años que desempeñe la función de dueña de casa. Prioridad 4: Si no hay mujeres en el hogar que cumplan con las prioridades 1, 2 o 3, se pagará el bono al hombre mayor de 18 años que sea jefe de hogar.

Si no hay mujeres en el hogar que cumplan con las prioridades 1, 2 o 3, se pagará el bono al hombre mayor de 18 años que sea jefe de hogar. Prioridad 5: Si no se cumplen las condiciones anteriores, recibirá el bono cualquier mujer mayor de 18 años de edad. Si no puede o no existe una mujer mayor de edad, se pagará a cualquier hombre mayor de 18 años.

Si no se cumplen las condiciones anteriores, recibirá el bono cualquier mujer mayor de 18 años de edad. Si no puede o no existe una mujer mayor de edad, se pagará a cualquier hombre mayor de 18 años. Prioridad 6: En caso que no sea aplicable ninguna de las prioridades anteriores, el bono se pagará a la persona mayor de edad que tenga a su cuidado a una persona menor de 18 años.

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