Bono de Protección: Así puedes acceder al beneficio dirigido a las dueñas de casa

03 jul. 2026 - 16:00 hrs.

El Bono de Protección, denominado por muchas familias como el "Bono Dueña de Casa", es uno de los aportes económicos estatales más importantes en Chile para apoyar los ingresos de los hogares en situación de mayor vulnerabilidad.

Este beneficio monetario mensual se otorga por 24 meses (dos años) y tiene como objetivo principal incentivar la participación de las familias en programas de apoyo social.

¿Cómo se postula al Bono de Protección?

Una de las dudas más frecuentes entre las personas es dónde deben postular o qué formulario rellenar. La respuesta es simple: este beneficio es no postulable.

No existe una plataforma de inscripción ni una oficina donde ir a solicitarlo. El acceso al bono es automático para todas aquellas familias y personas que cumplan con una sola condición clave: ser usuarias del Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades.

Para entrar en este grupo, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia selecciona e invita directamente a los hogares más vulnerables a participar en alguno de sus programas (Familias, Abriendo Caminos, Calle o Vínculos).

El derecho a recibir el bono nace en el momento exacto en que la persona acepta dicha invitación mediante la firma de una carta de compromiso y de un plan de intervención.

Montos actualizados para este 2026

El dinero se entrega mensualmente de forma decreciente; es decir, el monto va disminuyendo a medida que avanza el tiempo de acompañamiento psicosocial. Los valores fijados para este año son los siguientes:

Primeros 6 meses : $24.523 mensuales.

: $24.523 mensuales. Mes 7 al mes 12 : $18.664 mensuales.

: $18.664 mensuales. Mes 13 al mes 18 : $12.832 mensuales.

: $12.832 mensuales. Del mes 19 al mes 24: $22.601 mensuales (este último tramo equivale al valor actual del Subsidio Único Familiar).

Estos montos se reajustan automáticamente el 1 de febrero de cada año según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

¿Cómo y quién cobra el dinero?

El pago se realiza directamente a la persona designada como cobradora dentro del grupo familiar. Por defecto, el sistema prioriza a las mujeres.

La modalidad principal de pago es a través de transferencia bancaria a la CuentaRUT de BancoEstado. Si la persona beneficiaria no cuenta con una, el propio Ministerio de Desarrollo Social gestiona la apertura de la cuenta de forma interna, automática y sin costo alguno.

En este caso específico, el usuario solo debe acudir a la sucursal de BancoEstado más cercana a retirar su tarjeta plástica para poder girar el dinero, ya que la cuenta se activa inmediatamente.

¿Se puede perder el beneficio?

Sí. Aunque se otorga por dos años, la permanencia está sujeta al compromiso del hogar. El beneficio se puede extinguir de forma anticipada por dos razones:

Por renuncia voluntaria del participante.

Por incumplimiento de los deberes establecidos al momento de firmar la participación en el Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades.

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