Mundial: Egipto derrota por penales a Australia y sería el posible rival de Argentina si el equipo de Messi supera a Cabo Verde

03 jul. 2026 - 16:56 hrs.

¿Qué pasó?

En un pulso entre dos selecciones que nunca habían ganado un partido de eliminación directa en un Mundial, Egipto terminó con esa maldición histórica al vencer en penales 4-2 a Australia, tras empate 1-1, en dieciseisavos de Norteamérica 2026.

El equipo africano se adelantó en el minuto 13 con un gol de cabeza de Emam Ashour y los australianos igualaron en el 55 con un tanto en contra, también de cabeza, de Mohamed Hany.

Mohamed Salah y sus compañeros esperan ahora rival para octavos, que será la campeona mundial Argentina con su estrella Lionel Messi o la sorprendente Cabo Verde, que se miden este mismo viernes en Miami.

Egipto en octavos de final

Egipto pisará así por segunda vez los octavos de final de un Mundial, pero la primera vez fue hace casi un siglo, en Italia 1934, donde el torneo comenzaba ya en esa ronda y donde los norteafricanos cayeron en ese único partido por 4-2 ante Hungría en Nápoles.

En una época más reciente, en 1990 y 2018, los egipcios no habían conseguido superar su grupo, algo que sí lograron en esta ocasión, en una edición ya histórica para una selección acostumbrada a brillar en su continente -siete veces campeona de la Copa de África, líder del palmarés- pero invisible en las citas planetarias.

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