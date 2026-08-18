El mensaje de Vidal previo al Superclásico: Le mandó recado a la "U", a la UC y al resto de los rivales

18 ag. 2026 - 14:40 hrs.

Tras resignar un empate con O'Higgins, Colo Colo buscará volver al triunfo en el Superclásico del domingo ante Universidad de Chile en el Estadio Nacional, donde el Cacique podría aumentar la diferencia en la tabla con los azules.

Uno que ya comenzó a palpitar el derbi en los albos fue Arturo Vidal, quien a través de la plataforma Kick mandó un aviso que no se les va a escapar el título del certamen.

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"Voy a hablar como soy yo, como me gustan las cosas. Tenemos diez puntos con el segundo, el tercero y el cuarto están lejos. Nosotros, siendo Colo Colo, el campeonato tiene que ser nuestro, no hay más. Colo Colo no es un equipo que va a perder cuatro o cinco partidos seguidos, nunca. Te puede pasar cuando el equipo anda asqueroso, en otro año, pero ahora no nos va a pasar", sostuvo el "King".

"Con el equipo que tenemos no vamos a perder esos partidos. Uno podemos tener malo, pero perder dos partidos con este equipo no. Se lo digo a los colocolinos de corazón, no vamos a perder. Ganaremos la mayoría de los partidos que nos quedan, levantaremos la (estrella) 35. La gente dice: 'No hay que pensar eso'. No. Somos Colo Colo, tenemos un equipazo y listo", añadió.

En cuanto al derbi ante los azules, comentó: "El clásico lo vamos a ir a ganar, nadie sabe lo que pueda pasar, pero la 35 tiene que ser nuestra. No hay más. No hay 'veremos qué pasa con Católica'. No. Todos los equipos son buenos, todos juegan, todos te estudian, pero somos Colo Colo, tenemos un equipazo y les tenemos que ganar a todos", señaló

Luego recalcó su confianza en el campeonato 2026: "Esa es la conclusión cuando te lo dice una persona que vive el día a día dentro de Colo Colo, que tiene una confianza con los compañeros con que está. Somos Colo Colo y tenemos que ser campeones, listo, se acabó. Vamos a seguir preparando todos los partidos con la misma seriedad, pero la 35 es nuestra y va a ser así. Podemos fallar uno o dos partidos, pero los demás los ganaremos todos. Se los digo sinceramente, mirándolos a los ojos, este campeonato es nuestro. Pase lo que pase será nuestro".

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Además, el bicampeón de América con la Roja realizó una autocrítica por el penal fallado en el empate ante O'Higgins: "Yo siempre voy cambiando y miro al arquero, pero en este no me preocupé ni del arquero. Traté de pegarle fuerte no más y se fue muy arriba. Fíjense que cuando yo voy a patear no me agacho ni tanto. Le pego muy parado y se me fue allá y el piso...".

"Dudé en un momento. Tendría que haber dejado al 'Maxi' (Romero). Esa es culpa mía. Aprendizaje también. Cancha mala no pateo más", sentenció.