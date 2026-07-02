Con polémico final: Portugal remonta a Croacia y avanza a los octavos del Mundial 2026

02 jul. 2026 - 21:19 hrs.

¿Qué pasó?

Portugal se impuso por 2-1 frente a Croacia y, con ello, se mete en los octavos de final del Mundial 2026. El equipo de Cristiano Ronaldo logró dar vuelta el marcador en un partido que culminó con un polémico gol anulado a la escuadra de Luka Modric.

Tras un primer tiempo que se mantuvo en cero, las emociones llegaron en la segunda mitad. El conjunto croata abrió la cuenta a los 53' en los pies de Ivan Perisic; sin embargo, Cristiano Ronaldo igualó el encuentro mediante un lanzamiento penal y, finalmente, Gonçalo Ramos selló la victoria para los lusos en el 90+4'.

La jugada que pudo cambiar el partido

En los minutos finales, Croacia rozó el empate mediante un centro desde la izquierda que derivó en una confusa jugada conectada por Joško Gvardiol. Sin embargo, la conquista terminó siendo anulada por una posición de adelanto previa del jugador que asistió, decisión que el árbitro debió confirmar a través del VAR.

Ahora, el equipo liderado por CR7 se medirá contra la España de Lamine Yamal a las 15:00 horas del próximo lunes 6 de julio. El encuentro se disputará en el AT&T Stadium.

Con el tanto de hoy, Cristiano Ronaldo llega a la cifra de tres goles marcados en el Mundial 2026. Recordemos que el delantero del Al-Nassr es el único jugador en marcar en seis mundiales distintos.

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