Ecuador despide a Beccacece: la FEF desvinculó al técnico argentino 48 horas después de la eliminación ante México

02 jul. 2026 - 16:44 hrs.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) no esperó más. Este jueves 2 de julio, apenas 48 horas después de que Ecuador fuera eliminado en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 ante México por 2-0 en el Estadio Azteca, la institución anunció la terminación del vínculo con el entrenador argentino Sebastián Beccacece.

La Tri no convirtió un solo gol en el partido ante el Tricolor y fue superada con claridad en el duelo que marcó el final de un ciclo.

"La Federación Ecuatoriana de Fútbol informa la conclusión del contrato del director técnico Sebastián Beccacece al frente de la selección nacional. Junto a él culmina también la labor de su cuerpo técnico, que acompañó a la Tri durante este proceso", señaló el organismo en un comunicado oficial.

La FEF agradeció al entrenador por su trabajo, destacando que bajo su conducción Ecuador completó una eliminatoria sólida y representó al país en la Copa Mundial de la FIFA 2026, deseándole éxito en sus próximos proyectos.

Beccacece asumió la conducción de la selección ecuatoriana en 2023, tras la salida del argentino Gustavo Alfaro. Durante su ciclo logró clasificar a Ecuador al Mundial 2026 con relativa comodidad, terminando tercero en las eliminatorias sudamericanas.

Sin embargo, la fase de grupos del torneo dejó dudas: aunque Ecuador avanzó a los dieciseisavos gracias a sus resultados, nunca logró mostrar el nivel ofensivo que se le había exigido. La derrota ante México en los dieciseisavos, en la que el equipo no generó prácticamente ninguna ocasión de gol, selló su suerte.

La FEF deberá ahora iniciar la búsqueda de un nuevo seleccionador de cara al próximo ciclo mundialista y a la Copa América 2028. Sin embargo, el proceso tiene un condicionante institucional: el directorio encabezado por Francisco Egas deberá esperar a que su lista sea admitida en enero por el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura antes de poder avanzar en la contratación.

Según informó El Universo, el principal candidato para reemplazar a Beccacece sería el técnico danés Thomas Christiansen, quien actualmente dirige a Panamá pero cuya renovación con esa federación estaría en duda.

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