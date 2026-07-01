Estados Unidos sigue firme en su Mundial: Derrotó 2-0 a Bosnia y ahora va por Bélgica en octavos de final

01 jul. 2026 - 22:20 hrs.

Estados Unidos derrotó este miércoles 2-0 a Bosnia y Herzegovina en el Levi's Stadium de Santa Clara y se clasificó a los octavos de final del Mundial de 2026, donde enfrentará a Bélgica, aunque sin su delantero estrella Foralin Balogun.

El partido

Empujado por su público, el Team USA impuso desde el inicio un ritmo intenso ante una Bosnia que apostó por el orden defensivo y las transiciones rápidas.

El equipo dirigido por el argentino Mauricio Pochettino, que sigue invicto en el torneo, se fue arriba con gol de Balogun antes del descanso (45').

Más tarde, el equipo norteamericano selló la victoria con un hermoso tiro libre de Malik Tillman (82').

EEUU jugará ante Bélgica sin su goleador ante

La alegría para Balogun, goleador del Team USA con tres tantos en el torneo, se aguó al minuto 64, cuando fue expulsado a instancias del VAR luego de una plancha involuntaria sobre Tarik Muharemovic, mientras ambos disputaban una pelota dividida.

El atacante se perderá la batalla de octavos el lunes en Seattle, donde espera Bélgica, que horas antes protagonizó una de las mayores remontadas del torneo al levantar un 0-2 frente a Senegal y sellar su clasificación (3-2) con un penal transformado por el capitán Youri Tielemans al final de la prórroga.

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